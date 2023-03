Unplanned, il film acclamato dalla critica è arrivato a Grosseto

Ieri sera al multisala del centro commerciale Aurelia Antica è stato proiettato il film, acclamato dalla critica, Unplanned - La storia vera di Abby Johnson (2019). Distribuito da Federica Picchi Roncali e diretto da Cary Solomon e Chuck Konzelman, interroga profondamente la coscienza di ogni essere umano.

Grosseto: La pellicola racconta la vicenda di Abby Jhonson, una ex-dipendente della più grande organizzazione di cliniche mediche al mondo, la Planned Parenthood. La dedizione per il suo lavoro le permette di fare una rapida carriera, ottenendo la direzione della principale clinica del Texas (Planned Parenthood nel 2008 premiò Abby come «dipendente dell’anno»). Tutto procede a gonfie vele quando, a causa di un’improvvisa carenza di personale, Abby si trova a coadiuvare un medico nella pratica che lei stessa aveva consigliato alle altre donne per diversi anni. Quello che vede le cambia la vita per sempre, dandole la forza e il coraggio per intraprendere una delle battaglie più importanti di tutti i tempi.





Il film viene proiettato in Italia con eventi che coinvolgono il tessuto istituzionale e associativo territoriale. È stata la docente Maria Cristina Rampiconi a contattare Federica Picchi per portarlo a Grosseto ed è andato quasi subito sold out, come nelle altre città d’Italia.

“Unplanned è un film vero, forte, emozionante - ha dichiarato Federica Picchi- è una storia unica che abbraccia punti di vista e favorisce una grande apertura mentale. Siamo felici che anche questa volta abbia riscosso un grandissimo successo ma ci dispiace che alcune associazioni siano rimaste escluse dalla sua visione. Ci stiamo mobilitando per organizzare una seconda proiezione a Grosseto."

"Ringrazio gli organizzatori e Federica Picchi per aver portato questo film in città - ha commentato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - quest'iniziativa ha dato l'opportunità a molti cittadini di poter conoscere una storia ricolma di insegnamenti e spunti per riflettere. Ci auguriamo di poter ospitare presto un nuovo spettacolo." Hanno partecipato all'evento anche gli assessori Fabrizio Rossi e Simona Rusconi e molti consiglieri comunali.

Di seguito i commenti internazionali riguardanti la pellicola:

"Un film dal grande valore pedagogico, un film su una scelta e l'amore". Le Figaro

"Ha provocato molta commozione tra i presenti alle proiezioni in tutto il mondo". New York Times

"Molte persone hanno trovato conforto personale e si sono sentite capite e amate". La Macinò