Gli impegni dell’Amministrazione comunale sulla zona artigianale: il cronoprogramma

Il Sindaco Matteo Buoncristiani, l'assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti, il consigliere con delega Sandro Marrini (Infrastrutture verdi e alla gestione delle acque pioggia e depurazione), incontrano Cna e una rappresentanza di imprenditori

Follonica: Un incontro in Comune per parlare della zona artigianale, degli interventi in programma e di quelli da programmare. Il sindaco Matteo Buoncristiani, l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti, il consigliere con delega Sandro Marrini (Infrastrutture verdi e alla gestione delle acque pioggia e depurazione), assieme ai tecnici, hanno ricevuto in municipio una rappresentanza degli imprenditori della zona artigianale follonichese di Cna Grosseto (Saverio Banini, presidente comitato di zona Nord 1, Marco Caverni, vicepresidente e Leonardo Caverni) e il direttore Cna Anna Rita Bramerini.





“Si è parlato – dice il sindaco Matteo Buoncristiani - di ciò che il Comune sta facendo per la zona della città, che conta la presenza di tante aziende, artigianali e non solo, e che consideriamo un polo indispensabile per l’economia cittadina, così come per l’occupazione. A tal proposito, grazie al consigliere con delega Marrini ci siamo concentrati sulla questione degli allagamenti nei giorni di maltempo che è una tra quelle che sta più a cuore a chi vive l’area artigianale ogni giorno”.

“Il primo intervento in programma – conferma Marrini - è quello della pulizia di caditoie e tratti fognari per il quale è stato attivato un affidamento per un importo di 50mila euro, già impegnati in bilancio. Un intervento che tiene conto anche delle numerose segnalazioni arrivate proprio dagli imprenditori. Non solo: in corrispondenza dell’esecuzione di questi interventi sarà completata anche la ricognizione della rete attuale delle fognature allo scopo di avere tutti gli elementi necessari a predisporre lo studio idraulico del sistema fognario con l’individuazione delle azioni e delle relative priorità da intraprendere per ridurre il rischio di allagamenti”.

“Già dall’insediamento di questa Amministrazione comunale – continua Marrini - è stata posta particolare attenzione alla regimazione delle acque nel tratto finale di via del Turismo, per cui serve la realizzazione di una nuova condotta. In questo caso, per procedere ai lavori, sarà necessario quantificare la spesa per prevederne la copertura con le risorse già presenti o se necessario trovarne di nuove”.

La materia rientra sotto i Lavori pubblici. “L’Amministrazione comunale – dice l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti - sta predisponendo gli atti di programmazione, tra cui il programma Triennale delle opere pubbliche 2025/2026. Nel 2025 è stato inserito l’intervento di sistemazione della strada sterrata che collega via dell’Industria con via dell’Agricoltura per una spesa presunta di 250mila euro”. In questo caso è prevista, oltre alla sistemazione del manto stradale, anche la regimazione delle relative acque, sempre in linea con gli altri interventi. L’Amministrazione comunale, attraverso Marrini, ha inoltre preso contatti con le Ferrovie per sollecitare la pulizia della zona che costeggia la ferrovia, dai piccoli sottopassi dei binari fino alla vegetazione circostante.

"Apprezziamo l'impegno che l'amministrazione comunale sta portando avanti per risolvere un problema che da anni denunciamo e che, periodicamente, mette in difficoltà le imprese - dice Marco Caverni, artigiano follonichese e vicepresidente del comitato di zona per Cna Grosseto. - Confidiamo che già questi primi interventi siano in parte risolutivi per dare maggiore sicurezza alle imprese che hanno sede nell'area artigianale".