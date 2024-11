Uno spettacolo teatrale per parlare di donne e parità di genere

Grosseto: Secondo appuntamento con il calendario di eventi “Parità di genere come motore di progetto”, promosso da Cna Grosseto e dal Comitato Impresa Donna per parlare di come il mondo del lavoro stia cambiando e del ruolo delle donne in questo scenario.

Giovedì 28 novembre, alle 18, alla Sala Eden di Grosseto (Bastione Garibaldi, Mura medicee) andrà in scena lo spettacolo “Con(-)tenuta. Appunti di donne sacrificabili” di e con Chiara Migliorini. Un monologo che parla delle difficoltà che incontra una donna e un’artista nella società attuale, tra maschilismo dilagante, che, secondo l’autrice, dilaga ancora in entrambi i sessi. Con il suo spettacolo Migliorini propone una riflessione aperta sul sistema culturale in cui riecheggiano ancora retaggi del passato.

“Siamo molto soddisfatte di come questo percorso, che per noi è stata una scommessa, si sta sviluppando”, dichiara Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto. “Abbiamo voluto promuovere una serie di incontri, che termineranno il 7 marzo prossimo, per provare a dare spunti di riflessione e promuovere il cambiamento”. Sono 7mila 919 le imprese femminili in provincia di Grosseto su un totale di circa 29mila: “Crediamo che questa cifra possa crescere con il raggiungimento di una effettiva parità di genere: da qui il nostro desiderio di provare a incentivare questo cambiamento, attraverso iniziative di vario genere, che spaziano dall’educazione finanziaria, alla presentazione libri, passando, come avverrà giovedì, dal teatro”. Ad accompagnare il Comitato Impresa Donna in questo percorso Claudia Musolesi, esperta in culture e politiche di genere, che ha il compito anche di introdurre e moderare gli incontri.

Chiara Migliorini è attrice, performer, autrice, regista e formatrice. Laureata in Cinema, musica e teatro all’Università di Pisa, si è formata alla scuola di maestri noti nel panorama del teatro e del teatrodanza internazionale, come César Brie, Cristiana Morganti, Kenji Takagi, Ugo Chiti, Franco Farina, Lorenzo Mucci, Luca Biagiotti, Gabriella Crispino, Giorgio Rossi, Balletto Civile, Compagnia Ultima Vez/Wim Vandekeybus, Simona Bucci, Abbondanza/Bertoni, Massimo Salvianti, Francesco Burroni, Francesca Della Monica. Collabora con diverse realtà culturali attive tra le province di Livorno, Pisa e Grosseto, affrontando spesso tematiche sociali di attualità. Conduce laboratori di teatro all’interno di scuole di ogni ordine e grado e in contesti riabilitativi presso centri di salute mentale e istituti di reclusione del sistema penitenziario nazionale, tra Nisida (NA) e l’isola di Gorgona (LI).

Nel 2020 ha vinto il premio del pubblico e quello come migliore allestimento al Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo di Oliveto Citra “Sele d’oro” con lo spettacolo “Io sono qui”, ritratto liberamente ispirato alla figura di Norma Parenti, con drammaturgia originale.

Dal 2008 è insegnante di teatro per l’associazione Lotus di Piombino da lei stessa fondata. Si occupa inoltre di organizzazione di eventi di teatro, musica, Teatrodanza e circo contemporaneo, come il festival Contamina che si svolge a Piombino durante l’estate.

A concludere questo primo ciclo di eventi dedicati alla parità di genere sarà, venerdì 7 marzo, alle 10, nella sede di Cna Grosseto, la presentazione del libro “Parità di genere la conquista di tutti” di Silvia Pagliuca e Paolo Morando (edizione Il Sole 24 Ore), alla presenza dell’autrice.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito; per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Cna Grosseto www.cnagrosseto.it

(foto Michele Guerrini)