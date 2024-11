I Sindaci del G20Spiagge si incontrano a Milano

Castiglione della Pescaia: I Sindaci del network G20Spiagge si sono dati appuntamento a Milano, presso la sala del CdA di Cairo Editore, per fare il punto sull'ultima stagione turistica e presentare le attività del prossimo anno.

Il Destination Summit delle Comunità Marine 2025 previsto ad Alghero e il progetto de La Gazzetta dello Sport – Cairo RCS redatto in esclusiva per i comuni del G20Spiagge saranno gli appuntamenti più importanti.

«Momenti di incontro importanti - afferma la sindaca Elena Nappi - che permettono di confrontarsi con realtà simili che affrontano ogni anno le stesse problematiche e criticità nella gestione dei servizi erogati per cittadini e turisti. Diventa, pertanto, fondamentale ribadire la necessità di avere un norma che tuteli le nostre località e trovare modalità alternative per creare esperienze turistiche diversificate da offrire in ogni stagione».

In questa occasione di incontro e confronto tra diverse realtà marine, la sindaca Nappi illustrerà i progetti virtuosi di sviluppo sostenibile ed inclusivo che il Comune di Castiglione della Pescaia porta avanti in ambito turistico, dalle strategie innovative per la raccolta e l'utilizzo ottimale delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno al miglioramento dei servizi per una ulteriore valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione delle infrastrutture, all'eliminazione delle barriere architettoniche.