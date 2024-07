Università. Gli eventi per orientarsi, primi passi verso le immatricolazioni

Il 12 luglio a Grosseto uno specifico incontro dedicato all’orientamento al corso di laurea in Infermieristica. 9 luglio ore 17.30 “UniSi Live”, la diretta estiva online di orientamento

Fissato il calendario degli incontri online con i docenti. Ancora aperte le iscrizioni alla “Scuola estiva di orientamento”

Grosseto: Sono già aperte le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena, ben 78 corsi di laurea che quest’anno fanno parte della nuova offerta formativa dell’Ateneo, nelle sedi di Siena, Arezzo e San Giovanni Valdarno e a Grosseto, per l‘anno accademico 2024-2025.

Per rispondere alle domande delle studentesse e studenti che si accingono a scegliere il percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e ai loro familiari, l’Ateneo organizza momenti di orientamento in presenza e online.

Fra questi la diretta di orientamento "UniSi Live" che si terrà il 9 luglio alle ore 17.30 sui canali Instagram e Facebook dell’Università di Siena (@unisiena) e che servirà a prendere contatto con tutor esperte ed esperti dell’Ateneo. Questi saranno a disposizione per qualsiasi domanda: che cosa si studia, come avviene l’accesso ai corsi, quali le scadenze, quali sono i benefici economici che è possibile richiedere, cosa fare nel tempo libero.

Il 12 luglio si terrà a Grosseto uno specifico incontro dedicato all’orientamento al corso di laurea in Infermieristica. L’appuntamento si terrà dalle ore 9 alle ore 12 nell’Aula Magna 2 della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43. Parteciperanno la professoressa Monica Ulivelli, del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e le dottoresse dell’Azienda USL Toscana Sud Est Fulvia Marini, Responsabile infermieristica e Laura Santini, Tutor di Infermieristica. Saranno presenti anche gli studenti del corso di laurea in infermieristica.

Informazioni sono pubblicate sul sito OrientarSI: orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/altri-eventi/evento/incontro-orientamento-infermieristica-polo.

È inoltre stato pubblicato il calendario dei colloqui di orientamento, in presenza o da remoto, con i docenti referenti dei vari corsi di studio. Durante tutta l'estate è possibile informarsi e prenotare un appuntamento. Il calendario è pubblicato sul sito OrientarSI: orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso.

Si terrà questa estate a Siena, dal 28 al 31 agosto, la Scuola estiva di orientamento, le iscrizioni sono aperte fino al 12 luglio. Le attività sono riservate a studentesse e studenti che hanno frequentato la classe IV o V di un Istituto di istruzione superiore. La scuola è totalmente gratuita. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito dedicato alle attività di Orientamento: OrientarSI (orientarsi.unisi.it).

L'11 luglio a Siena, a partire dalle ore 17, nel cortile del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55) si terrà l'iniziativa "Un aperitivo In Swing con i tutor". L'appuntamento è dedicato a tutti coloro che sono in procinto di scegliere il proprio percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale e per accogliere i genitori e le famiglie. Oltre ai desk informativi dei tutor di Ateneo sarà possibile dialogare con operatori del DSU Toscana e del CUS (Centro Universitario Sportivo). Saranno inoltre presenti le ballerine e i ballerini della scuola di ballo In Swing Company che porteranno all'Università l'energia e la vivacità della "swing era" con le loro performance. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.

È attivo uno sportello permanente di orientamento personalizzato attraverso il quale pianificare colloqui di orientamento, visite alle strutture didattiche, incontri con i docenti tutor. Il servizio, su prenotazione, consente di programmare un percorso modulato sulle esigenze specifiche del singolo. Per prenotarsi occorre scrivere all'Ufficio orientamento all'indirizzo orientamento@unisi.it.