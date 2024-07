Unipegaso e Unimercatorum: con Cna Grosseto informazioni e assistenza per iscrizioni

Al punto informativo nella sede grossetana dell’associazione tutti i dettagli sui corsi in programma, le tariffe e la scontistica per gli associati Cna, che può arrivare fino al 50% della retta



Grosseto: Alla segreteria grossetana delle Università telematiche Unipegaso e Unimercatorum, nella sede di Cna Grosseto in via Birmania 96, sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2024/2025.

Le due università telematiche, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, offrono centinaia di corsi di laurea triennali, magistrali, master di primo e secondo livello, corsi o esami singoli. Tutti percorsi formativi a distanza, che permettono di formarsi nei tempi e nei modi stabiliti dallo studente e che, quindi, rispondono bene anche alle esigenze degli studenti lavoratori.

“Si tratta di un’opportunità importante per chi decide di intraprendere un percorso di studi pur non rinunciando alla possibilità di lavorare contemporaneamente”, dice Elena Dolci, responsabile della Formazione per Cna Grosseto. “La nostra associazione dallo scorso anno, in virtù di una convenzione stipulata a livello nazionale, è punto di orientamento e iscrizione per le due università telematiche. Inoltre, gli associati Cna, sia titolari di impresa che cittadini, possono usufruire di agevolazioni sulle rette accademiche, fino al 50%”.

La maggior parte degli iscritti ai due atenei sono studenti lavoratori, che vogliono acquisire nuove conoscenze o finire un percorso già iniziato o abbandonato – ed è possibile anche recuperare gli esami già dati -, ma sono sempre di più anche i neodiplomati, che decidono di intraprendere un percorso universitario a distanza.

Dal primo di agosto scatteranno le immatricolazioni e sarà già possibile usufruire delle lezioni del nuovo anno accademico, lezioni che sono però già videoregistrate in piattaforma, consentendo allo studente di organizzare i tempi di studio in qualsiasi orario ed in qualunque giorno.

L’offerta di corsi è ampia e variegata: da giurisprudenza a gestione aziendale, da scienze dell’educazione e della formazione a scienze motorie, da numerose branche di ingegneria a informatica, fino a psicologia, scienze politiche o giuridiche, lingue, lettere, filosofia, pedagogia e tante altre.

Con l’iscrizione a Unipegaso e Unimercatorum, che può essere effettuata durante tutto l’anno, la retta universitaria è divisibile in otto rate, senza interessi e detraibile dall’Irpef. Gli esami possono essere sostenuti a distanza o in presenza in base alla sede di esame prescelta.

Per informazioni sull’offerta formativa delle due Università e per supporto nella presentazione dell’iscrizione, dopo la fase di orientamento, è possibile rivolgersi a Cna Grosseto nella sede di via Birmania 96; la segreteria riceve su appuntamento; per fissare un incontro è possibile chiamare il numero 0564 4711 o scrivere a: i.amerighi@cna-gr.it