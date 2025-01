Una vela ed una luce lampeggiante al largo. Partono le ricerche in mare a Castiglione della Pescaia

AGGIORNAMENTO NEWS ore 21:45 - Le operazioni di pattugliamento stanno procedendo in questo momento con personale a terra. Vigili del fuoco e Vab di Castiglione della Pescaia stanno percorrendo a piedi il tratto di litorale compreso tra Capezzolo e le Rocchette, alla ricerca di eventuali tracce o indizi che possano far presumere persone disperse in mare. Resta invariata la condizione iniziale per cui non si conoscono notizie da fonti certe riferite a persone scomparse.

Castiglione della Pescaia: Dalle 17 di oggi due squadre dei Vigili del fuoco, una della sede centrale di Grosseto e una del Distaccamento di Follonica, in supporto a due moto d’acqua del comando di Grosseto con personale specializzato nel salvataggio in acqua, sono impegnate nel pattugliamento della zona di mare compresa fra Castiglione della Pescaia e le Rocchette. L’operazione è stata attivata a seguito della segnalazione di una donna che si trovava a Castiglione della Pescaia e che dichiarava di aver visto «una vela ed una luce lampeggiante al largo». Presumendo che vi fosse una o più persone in difficoltà, vengono attivati i soccorsi nell’eventualità che qualcuno si trovi in mare aperto e bisognoso di aiuto. Immediato anche l’allertamento della motovedetta SAR di Guardia costiera, di stanza a Porto Santo Stefano, che in questo momento si trova nella zona di pattugliamento con le funzioni di coordinamento delle operazioni.

Al momento non risulta nessuna denuncia di persona scomparsa, per cui l’intervento ancora in atto viene svolto con l’intenzione di trarre in salvo chi, con il forte vento di scirocco che spira in queste ore, potesse eventualmente trovarsi in difficoltà.