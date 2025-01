Una valvola gestita da remoto per il serbatoio di Poggio Berto

Investimento di 10mila euro di AdF per l’installazione di una nuova valvola che permetterà di ridurre notevolmente i tempi di intervento e ottimizzare la capacità di compenso del serbatoio

Monterotondo Marittimo: A Monterotondo Marittimo un importante investimento di 10mila euro da parte di AdF che, la prossima settimana, installerà una valvola gestita da remoto a servizio del serbatoio di Poggio Berto. Si tratta di una apparecchiatura dotata di telecontrollo, che permetterà quindi di tenere il serbatoio di Poggio Berto monitorato 24 ore su 24 attraverso la sala telecontrollo dell’azienda, situata in località Grancia a Grosseto. La nuova valvola potrà quindi essere completamente gestita da remoto, senza necessitò di inviare personale tecnico sul luogo, impattando in maniera positiva sui tempi di intervento e sulla loro riduzione. Inoltre, in caso di lavori su dorsale, permetterà di gestire al meglio i livelli del serbatoio di Poggio Berto, ottimizzandone la capacità di compenso.

L’intervento per l’installazione della nuova valvola è stato programmato per mercoledì 5 febbraio; poiché sarà necessario chiudere il flusso idrico, dalle 8.30 alle 18 di tale giornata potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua in tutto Monterotondo paese. Il flusso idrico tornerò regolare salvo imprevisti intorno alle 18.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.