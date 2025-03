Una tempesta" di emozioni: studenti a teatro per riflettere su perdono e libertà

Emozione e commozione con "Una Tempesta”. I ragazzi e le ragazze delle scuole medie follonichesi hanno assistito allo spettacolo del Teatro popolare delle arti, con i detenuti della Casa Circondariale della Gorgona

Follonica: Emozione e commozione. Per uno spettacolo che li ha fatti riflettere. E crescere. È l’esperienza vissuta dai ragazzi e dalle ragazze delle classi seconde e terze delle scuole medie follonichesi, “Pacioli” e “Bugiani”, che nei giorni scorsi, alla Fonderia Leopolda, hanno assistito alla rappresentazione “Una tempesta” della Compagnia del Teatro popolare delle arti.

Lo spettacolo - con la regia di Gianfranco Pedullà e con il coordinamento della attrice e regista Chiara Migliorini – è il frutto di un progetto teatrale e musicale realizzato con i detenuti della Casa circondariale della Gorgona. Le alunne e gli alunni dei due istituti, nelle settimane precedenti all’evento, hanno seguito in classe un percorso di avvicinamento, sia alla esperienza teatrale della Casa di reclusione, sia ai temi del potere del perdono e della libertà derivanti dal testo di Shakespeare da cui è tratta la rappresentazione. “Esperienze come questa – spiegano i docenti- completano e rafforzano le attività di educazione civica su cui le scuole si impegnano attivamente. Ma non solo. Sono finalizzate a fornire agli studenti una visione corretta dei valori e dei principi alla base della nostra Costituzione. Non a caso, all’ingresso del teatro era stato affisso un cartello con l’articolo 27: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Particolarmente emozionante è stato il momento successivo alla rappresentazione teatrale, quando le ragazze e i ragazzi hanno dialogato con gli attori, stabilendo un vero e proprio interscambio emotivo che ha arricchito lo spirito di tutti i presenti. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Lotus, nell’ambito del progetto Teatro del mare, sostenuto dalla Regione Toscana.

Un ringraziamento alle due Dirigenti scolastiche Elisa Ciaffone e Paola Brunello.