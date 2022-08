Una serata fuori dagli schemi: “Tra politica & polemica, la satira gode!”

Grosseto: Gli ingredienti per una piacevole e diversa serata da passare tra ‘il serio e il faceto’ c’erano tutti venerdì 12 agosto alla Proloco di Grosseto. Dal titolo dell'evento: “Tra politica & polemica, la satira gode!”.

Agli ospiti: Igor Righetti (Rai Isoradio), Giuseppe Malara (TG2), Federico Palmaroli (in arte Osho).

Alla cornice di pubblico: quello delle "grandi occasioni" che gremiva il piccolo, ma allo stesso tempo grande, “parterre” incastonato nella deliziosa troniera delle Mura Medicee di Grosseto, messo a diposizione dalla Pro Loco del presidente Andrea Bramerini.





A condurre la serata un maremmano, o meglio un grossetano DOC: Stefano Bini, "Ex giornalista, - come lo stesso ha spiegato e precisato suo malgrado" - e oggi autore e conduttore di programmi televisivi, tra i quali non ultimo “Wild Food Maremma”, che sta andando in onda il venerdì mattina dalle 8,40 alle 10,40, sul canale 33 Food Network. Un programma, quest'ultimo, dove natura e cibo si fondono in un’armonia perfetta nella Maremma Toscana, tra meraviglie paesaggistiche e tradizione culinaria che va dagli antipasti ai dolci, partendo dalle ricette tipiche del nostro territorio.













E’ stata una serata diversa, fuori dagli schemi tradizionali del così detto “politicamente corretto”. Una serata che poteva piacere e non piacere, che poteva essere condivisa o non, ma che sicuramente ha divertito il pubblico presente.

Tanti gli aneddoti, le riflessioni, gli spunti, i pareri e quant’altro messi sul piatto da Righetti (coadiuvato dalla sua piccola star “Byron” il bassottino che spopola sui social), Malara e Palamaroli, magistralmente “stuzzicati” e per certi aspetti anche “provocati”, da Bini che conduceva la serata. Si è parlato a 360° di tutto e del contrario di tutto, come era logico che fosse, visto quanto proposto nel titolo della serata.

In platea, tra il numeroso pubblico era presente a titolo personale anche il vicesindaco di Grosseto, il presidente del Panathlon club, e altre personalità locali.