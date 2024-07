Cultura Una rete di "Tanti Teatri in un Teatro" 18 luglio 2024

Orbetello: Si è costituita martedì 16 luglio scorso la rete delle associazioni e compagnie di teatro amatoriali del territorio di Orbetello e Monte Argentario “Tanti Teatri in un Teatro”, le tante realtà che da anni sono attive e presenti nella promozione della cultura del teatro hanno condiviso che la forza della collaborazione, della condivisione dei propri saperi, professionalità ed esperienze possono essere di supporto reciproco nella diffusione e promozione delle loro attività strutturando una rete attiva di progettazione e cooperazione. Pur continuando a lavorare in maniera individuale ai singoli progetti infatti, l’impegno comune è di lavorare in sinergia organizzando eventi che non si sovrappongono, facendo squadra nella promozione reciproca degli stessi, strutturando calendari condivisi, condividendo i personali know how al fine di perfezionare la professionalità degli spettacoli. Inoltre al vaglio sono già tanti progetti di rete territoriale per la prossima stagione che possano coinvolgere equamente anche le amministrazioni di Orbetello e Monte Argentario. Le compagnie ed associazioni che si sono riunite nella rete sono Li Bindoli, Compagnia Le Grotte, Compagnia Gli Scompagnati, Compagnia Su Il Sipario, Compagnia Oratorà, Associazione In Itinere con Compagnia I Teatroattratti e Compagnia I Mattattori e l’attore Alessio Tiribocchi e hanno lanciato insieme il loro “motto” di operatività: W IL TEATRO CHE UNISCE! Buon vento alla Rete "Tanti Teatri in un Teatro" da parte di Artemare Club che segue da anni le rappresentazioni teatrali del territorio raccontandole ai media.



