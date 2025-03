Una passeggiata nel Parco della Maremma alla scoperta della flora

Alberese: Domenica 30 marzo, escursione con guida, su parte dell’itinerario A2 e sul nuovo tratto dei Valloni, per raggiungere la spiaggia di Collelungo. Percorso semplice, di sei ore circa, al costo di 10 euro; prenotazioni obbligatorie scrivendo all’indirizzo booking@parco-maremma.it

È dedicata alle piante del Parco della Maremma, l’escursione in programma domenica 30 marzo, dalle ore 9, organizzata proprio dall’ente parco regionale.

Un’occasione per immergersi nella natura e scoprire tutti i segreti della flora dell’area naturale protetta, alla scoperta delle specie vegetali che caratterizzano lo straordinario ecosistema e hanno un ruolo fondamentale nell’equilibrio ambientale. Tutto questo sarò possibile attraverso una passeggiata di facile percorrenza, con guida, su circa 9 chilometri pianeggianti.

Il percorso si snoda in parte lungo l’itinerario A2, noto per i suoi panorami, e in parte sul nuovo tratto di Valloni, dove i partecipanti potranno ammirare i prati destinati al pascolo, habitat di numerose specie vegetali. È prevista, poi, un breve sosta sulla spiaggia di Collelungo, pensata per poter godere della vista sul mare e approfondire il tema della biodiversità dunale e costiera, prima di incamminarsi per tornare al punto di partenza.

Il ritrovo è fissato per le ore 9, al Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9; sempre al centro servizi di Alberese i partecipanti potranno utilizzare ingranditori binoculari e analizzare alcune specie. La durata del percorso è di circa 6 ore; si consiglia di portare il pranzo al sacco. Il costo dell’esperienza è di 10 euro.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo booking@parco-maremma.it. Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili sul sito www-parco-maremma.it.