10° Rally Storico: al via il 49° Trofeo Maremma, uno spettacolo imperdibile

Follonica – L’attesa è quasi finita: tutto è pronto per il 49° Trofeo Maremma, gara nazionale CRZ (settima zona) valida per il Trofeo Rally Regionale. Il grande evento motoristico dell’anno sta per prendere il via nella cittadina tirrenica, dopo il successo dell’ultima edizione.

Per un intero weekend, Follonica e dintorni diventeranno il cuore pulsante dei motori, regalando emozioni a grandi e piccoli appassionati. L’edizione 2025 si preannuncia ricca di novità, ma con un ritorno alle origini: il Trofeo Maremma rispolvera infatti prove speciali che hanno fatto la storia della competizione.

Grande soddisfazione per il patron Paolo Santini, che guarda con fiducia al futuro del rally:

"Crediamo molto in questo evento e vogliamo raggiungere traguardi sempre più importanti. Sono felice di questo momento e voglio condividerlo con la mia straordinaria squadra, pensando già al prossimo anno, quando il Maremma festeggerà le nozze d’oro con i motori."

Un entusiasmo condiviso anche dagli organizzatori, che hanno ricevuto un’accoglienza calorosa sia dall’amministrazione comunale che dagli operatori economici del territorio.

Il percorso: otto prove speciali dal sapore storico

Il 49° Trofeo Maremma torna alle sue radici con otto prove speciali altamente selettive. Tra le più attese c’è la mitica "Tirli", che rientra nel percorso dopo otto anni e sarà affrontata due volte nella prima tappa. Non mancheranno poi la storica Gavorrano (da percorrere tre volte) e Tatti, anch’essa da ripetere tre volte. Prove tecniche, impegnative e spettacolari, che metteranno alla prova i piloti su ogni tipo di fondo.

Il rally scatterà dal centro di Follonica (Piazza D. Guerrazzi, di fronte alla Gelateria Pagni) sabato 5 aprile alle ore 17:30, con due passaggi sulla speciale di Tirli. Dopo il parco assistenza a Marina di Scarlino, le vetture raggiungeranno Via Amorotti, dove si svolgerà il riordino notturno.

Domenica 6 aprile 2025, la seconda e decisiva giornata di gara vedrà i concorrenti affrontare sei prove speciali, prima di tagliare il traguardo alle 17:40 sul Lungomare Italia, lo stesso punto della partenza. A seguire, la premiazione sul palco di gara.

Il Trofeo Maremma è pronto a regalare un altro weekend di adrenalina e spettacolo. Che il rombo dei motori abbia inizio!

Foto Marco ferretti