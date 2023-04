Una marea di folla per visita sottosegretario Gemmato a sostegno di Arturo Cerulli”

Porto Santo Stefano: C’era davvero una marea di folla, famiglie con bambini, operai, impiegati, commercianti, operatori economici e turistici, ma soprattutto tantissimi cittadini nel tardo pomeriggio di lunedì 17 aprile, davanti al bar centrale a Porto Santo Stefano, all’incontro fortemente voluto da Giulio Tambelli, presidente del circolo Fratelli d’Italia Monte Argentario, con l’onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario di stato alla Salute. Gemmato è sceso sul promontorio accompagnato da tutti gli stati generali di Fratelli d’Italia della Toscana e della provincia di Grosseto, a partire dal coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci, il coordinatore provinciale Luca Minucci, a sostegno dei candidati della lista “Civico 23” e del candidato sindaco Arturo Cerulli.







“La presenza di Fratelli d’Italia qui a monte Argentario è forte e ben radicata. - hanno dichiarato l’onorevole Fabrizio Rossi e Luca Minucci – La dimostrazione lampante è rappresentata anche dalla presenza oggi del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, un importante esponente del governo Meloni che oggi è con noi su questo territorio.”

“Un ulteriore riprova che Fratelli d’Italia, - proseguono Rossi e Minucci - è sempre stata attenta alle tematiche di tutto il Promontorio. Sia quelle riguardanti Porto Ercole che quelle di Porto Santo Stefano. - Un territorio che purtroppo è stato governato malissimo dal partito democratico e dalla sinistra in questi ultimi 5 anni, e che adesso con Roberto Cerulli vorrebbe far passare come l'uomo nuovo del cambiamento. Quando invece sappiamo tutti, al di la di ogni proclama dello stesso, che così non è. “Zeppetto”, non è altro che il prolungamento della mala gestione della giunta di sinistra e del PD a guida Borghini, che ha portato il Promontorio argentarino all’attuale stato di immobilismo. I danni, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti”.

“Noi di Fratelli d’Italia stiamo dalla parte giusta, a fianco del candidato sindaco Arturo Cerulli. Il “Cerulli giusto”, che attraverso gli uomini e donne che mette in campo con la lista “Civico 23” è la persona giusta che può dare fiducia, rilancio, ma soprattutto un futuro durevole a questo territorio. Un comune, quello di Monte Argentario, la famosa “Costa d’Argento” di una volta, che da anni è entrata nel vortice dell’anonimato non solo maremmano e toscano, ma anche italiano”, concludono l’On.le Fabrizio Rossi e Luca Minucci.





“Sono stasera qui a Monte Argentario, per far capire ai cittadini che il governo del Paese è cambiato, ma soprattutto ha cambiato marcia. Finalmente l’Italia ha un governo politico eletto, un governo di centrodestra che sarà di lunga, anzi lunghissima durata. Questo, è un bene sia per nostra nazione sia per gli amministratori locali, che hanno davanti a loro la possibilità di usufruire di moltissimi fondi messi a disposizione con Pnrr, dai i quali attingere risorse per rinnovare, e fare davvero qualcosa di concreto per i propri territori amministrati. Sono fortemente convinto che Arturo Cerulli sarà un ottimo sindaco, che governerà Monte Argentario per il bene di tutta la sua comunità”, chiude il sottosegretario alla Salute, On.le Marcello Gemmato.





