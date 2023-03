Attualità Una festa dolcissima per donne importanti a Artemare Club 9 marzo 2023

Redazione Monte Argentario: Si, grazie alla stupenda torta mimosa a forma di cuore il festeggiamento di tante donne importanti a Artemare Cub mercoledi 8 marzo è stato dolcissimo, Jessica Nocenti e Marta Costaglione del Bar Centrale di Porto Santo Stefano sono state puntualissime nella consegna della torta per la gioia delle signore presenti, iniziato il vin d’honneur con squisiti frittini di pesce del vicino ristorante Sfizio 2.0 in Corso Umberto.

Più di dieci donne hanno partecipato all’incontro con il comandante Daniele Busetto, tutte molto impegnate in vari settori della società e nella Giornata Internazionale della Donna con l’evento “Donne del passato, del presente e del futuro della Costa d’Argento” e la musica di tante canzoni a loro dedicate sono state “vestite” con la giacca da yachtswoman di Artemare Club, Piera Casalini della CRI Costa d'Argento e Claudia Aldi inviata del TG regionale della Rai e presentati i bavaglini di Olimpia, Vittoria e Melissa, bellissime bimbe nate recentemente e futuro dell'Argentario, artisticamente ricamati con il loro nome da Francesca Baglioni. Viva le Donne di Artemare Club, viva tutte le Donne tutti i giorni! Seguici





