Una donazione di 1000 euro di merce per le famiglie bisognose

Grosseto: Le festività dovrebbero essere un momento da vivere con serenità e piacere. Purtroppo per molte famiglie sono invece una fase in cui si accentuano i disagi e i bisogni.

Conad di Grosseto, confermando la stretta collaborazione con Croce Rossa, ha voluto compiere un gesto di solidarietà concreta per aiutare a rendere migliore la vita delle persone bisognose. Proprio in questi giorni sono state donate merci per il valore complessivo di 1000 euro che la CRI si occuperà di distribuire nel tessuto di famiglie assistite.

“Grazie a questo significativo gesto di solidarietà - commenta Stefania Ricci, presidente del Comitato della Croce Rossa di Grosseto -, possiamo continuare a sostenere le tante famiglie del nostro territorio che, a causa delle difficoltà economiche, si trovano a vivere situazioni di disagio e necessitano di un aiuto concreto. La distribuzione di beni di prima necessità rappresenta infatti una delle attività cardine che la nostra associazione porta avanti da anni, con l'obiettivo di alleviare le difficoltà quotidiane di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.”

“La nostra donazione è un piccolo gesto – sostiene Paolo degli Innocenti, socio di Clodia srl – che indica l'attenzione e la sensibilità di Conad verso il tessuto sociale della città. Ogni giorno i nostri clienti ci danno fiducia venendo a fare la spesa nei nostri supermercati e noi vogliamo restituire questo rapporto positivo estendendolo verso coloro che vivono in difficoltà. Sappiamo di compiere un'azione condivisa dalle persone che scelgono Conad, è un gesto che facciamo insieme a tutti loro.”