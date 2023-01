"Un vizio di famiglia": il thriller francese al cinema Stella

Grosseto: Al cinema Stella, da giovedì 12 a domenica 15 gennaio, arriva il thriller francese “Un vizio di famiglia” diretto da Sébastien Marnier. Dopo essere passato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, il film arriva nelle sale grazie ad I Wonder. Racconta la storia di Stéphane, interpretata da Laure Calamy, una donna umile e modesta, senza alcuna pretesa, che lavora come operaia. Un giorno senza nessun preavviso nella sua vita irrompe il padre, Serge, una figura che la donna non hai mai conosciuto. Serge è un uomo molto ricco che vive in una lussuosa villa in riva al mare, insieme a quattro donne: la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, a sua volta madre di un'adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. Queste ultime non sono per niente contente dell'arrivo di Stéphane in casa loro, essendo già in tante in attesa dell'eredità.



Ed è così che, nella speranza di essere accettata da quella che è la sua nuova famiglia, Stéphane inizia a inventare bugie sulla sua vita, fingendosi un'altra persona, più interessante e di successo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde all'interno della villa.

Proiezioni: ore 17.00 e 21.15