“Un uomo ordinario” e “10 Crazy Strings”: doppio evento a Capalbio

Venerdì 19 luglio, alle ore 19, si terrà la presentazione del libro di Tommaso Agnese e alle 21.30 il concerto del “Mk Duet” in omaggio a Filippo Nicosia



Capalbio: Tutto pronto per il doppio evento di venerdì 19 luglio. Alle ore 19, alla Terrazza de Il Frantoio di Capalbio, si terrà la presentazione di “Un uomo ordinario”, il noir di Tommaso Agnese (edito da Affiori). Dialogheranno con l’autore Chiara Del Zanno e Gabriel Zama.

Sinossi. “Lino lavora come analista in una grande banca. Vive per il suo lavoro, fatto di numeri e algoritmi. Non ha amici né famiglia, è ipocondriaco e ossessivo, fissato con l’ordine e la pulizia. È un uomo invisibile, nessuno sembra accorgersi della sua esistenza. Un giorno, dopo una serie rocambolesca di inspiegabili eventi, viene accusato di un terribile omicidio. Per questo Lino è costretto a cambiare radicalmente la propria vita, e per dimostrare di essere innocente è obbligato a diventare un ‘fuggitivo’ alla ricerca della verità̀”.

Sempre venerdì 19 luglio, alle ore 21.30, all’Anfiteatro del Leccio andrà in scena “10 Crazy Strings”, un omaggio a Filippo Nicosia del “Mk Duet”, con Massimo Delle Cese alla chitarra e Kyung-Mi Lee al violoncello.

Massimo Delle Cese rappresenta, ormai da anni, una figura di riferimento per la chitarra, con una costante attività concertistica in oltre venti paesi, come solista, solista con orchestra e, fino al 2001, membro del “St. Cecilia guitar trio”, parte del gruppo di chitarristi abitualmente invitati nei festival internazionali di tutto il mondo. Le sue incisioni discografiche ricevono il favore e straordinario consenso della critica internazionale, con entusiastiche recensioni su riviste di settore.

Kyung-Mi Lee si è diplomata in violoncello nel 2002 con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di musica di S. Cecilia di Roma e successivamente con il massimo dei voti presso l’Accademia nazionale di S. Cecilia, sotto la guida di Francesco Strano. Ha seguito delle Masterclasses tenute da Enrico Dindo, Enrico Bronzi e Trio di Trieste, dai quali ha ottenuto il diploma di merito. Ha vinto premi ai concorsi di musica da camera "Stravinskij", '’Anemos", "MusicAtri” e “Luigi Nono”. È stata invitata all’International festival of young musicians ad Atene, Tallinn 2004 in Estonia e The irish world music a Limerick. Primo violoncello nella World youth Orchestra, si è esibita anche in veste di solista. Primo violoncello, inoltre, con l’Orchestra sinfonica abruzzese, Nuovaklassica e con Roma sinfonietta. Con quest’ultima collabora stabilmente con i maggiori esponenti della musica cinematografica italiana, come Riz Ortolani, Nicola Piovani, Luis Bacalov.

Per maggiori informazioni è possibile e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.