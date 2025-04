Mercatino dell’usato, passeggiate in moto e camp estivi: i Condor tornano in pista

Il 3 e 4 maggio eventi a Baccinello, con ristorazione e musica dal vivo, mentre dall’11 giugno riparte l’Educamp Coni dei Condor, nel centro polivalente di Arcille

Scansano: Si terrà domenica 4 maggio nella piazza di Baccinello lo “Sgombra cantine”, il mercatino dell’usato organizzato da Condor Grosseto e Asd Baccinello, che prenderà il via la mattina alle 10 fino alla sera. Sarà possibile non solo visitare il mercatino per cercare oggettistica, antiquario, vestiti o altro, ma si potrà anche scambiare i propri oggetti, con musica e possibilità di mangiare ai punti ristoro per tutta la giornata. Infine, c’è anche la possibilità di prenotare un proprio spazio e allestire una propria bancarella per vendere o scambiare oggetti.

Ma il mercatino non è l’unico evento organizzato nel primo fine settimana di maggio. Sabato 3 maggio, infatti, spazio a “Cavalca la tua moto”, una giornata per conoscere l’enduro e provare nuovi circuiti, al campo sportivo “Sandrone” di XXXX. Per iscriversi è possibile telefonare ai numeri 338.1395201 (Alessandro) oppure al 366.7297163 (Michele), oppure iscriversi la mattina stessa al campo dalle ore 7.30. Domenica 4 maggio oltre allo “Sgombra cantine” si potrà partecipare anche alla “Passeggiata con amici”, un giro turistico in moto sempre con partenza dal campo sportivo “Sandrone”. Iscrizioni 338.1395201 (Alessandro).

Riparte anche l’Educamp CONI dei Condor, per bambini e bambine dai 4 ai 13 anni, che si terrà dall’11 giugno al primo agosto e dal primo al 12 settembre all’impianto polivalente di Arcille. Le settinane di camp cominceranno il venerdì dalle ore 8.30 con la possibilità di arrivare alle 14.30 o addirittura alle 16, durante le quali saranno fatte attività sportive come calcio, flag football, equitazione, basket, tiro con l’arco e fionda, ma anche pallavolo, ping pong, pugilato e cheerleading. Tante anche le attività di gioco: dalla caccia al tesoro al tiro alla fune, dalla corsa con i sacchi all’angolo dei travestimenti, passando per il biliardino, il teatro e i giochi da tavolo. Il camp, organizzato dai Condor, è in collaborazione con Pgs, Opes, Aci, La Farfalla, Garibaldini a cavallo, l’associazione veterani Vigili del fuoco, la cooperativa Solidarietà è Crescita, la parrocchia di Arcille.

Per informazioni è possibile mandare un messaggio Whatsapp a questo numero 379.1636735 (Maira), oppure consultare il sito www.condorgrosseto.it.