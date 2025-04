Follonica: Gli eventi musicali Drago Dj (Dj set ’70, ’80, ‘90) e Divi Tardivi (Tributo a Lucio Battisti) in programma rispettivamente il 25 aprile e il 26 aprile sono rinviati entrambi – in linea con le disposizioni relative al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco - al giorno 27 aprile, sempre in piazza a Mare a Follonica.

Musica quindi a partire dalle ore 16.30.