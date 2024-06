Un successo la mostra di Joseph La Piana a Forte Stella e all'Orto Botanico Corsini

Monte Argentario: Si è tenuto l'8 giugno il vernissage della tanto attesa mostra di Joseph La Piana. L'evento ha riscosso un grande successo, attirando un vasto parterre di giornalisti e autorità, tutti accolti in una splendida cornice naturale e favorita da condizioni meteo ideali.



L'apertura della mostra ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Leonardo Marras, Assessore all'Economia e al Turismo della Regione Toscana, l'architetto Donatella Grifo, Responsabile dell'area Patrimonio architettonico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto, e Paola Pucino, Assessore all’Educazione del Comune di Monte Argentario. Le autorità presenti hanno sottolineato l'importanza dell'evento per la promozione culturale e turistica della regione.

Alessandro Corsini, Presidente dell’Associazione OBC e fondatore di OBC SCULPTURE, ha espresso grande soddisfazione per l'affluenza di ospiti e personalità, dichiarando: "Siamo estremamente soddisfatti di vedere un così alto numero di ospiti internazionali partecipare al nostro evento. Questo dimostra non solo l'interesse globale per l'arte di Joseph La Piana, ma anche l'importanza di valorizzare le nostre straordinarie location, un impegno che l'Orto Botanico Corsini sta portando avanti e continuerà a perseguire sempre di più."

La mostra, ospitata nelle suggestive location di Forte Stella e dell'Orto Botanico Corsini, offre ai visitatori un'esperienza unica, dove le opere innovative di Joseph La Piana dialogano armoniosamente con la natura circostante. La maestosità di Forte Stella e la bellezza dell'Orto Botanico creano un palcoscenico perfetto per valorizzare l'arte contemporanea dell'artista.





I visitatori hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino le opere di La Piana, immergendosi in un viaggio sensoriale che combina arte e natura in modo straordinario.

Da non perdere l'occasione di visitare questa straordinaria mostra e di vivere un'esperienza unica che unisce arte e natura.





L'apertura della mostra rispetta gli orari di visita al pubblico di entrambe le location:

Forte Stella, visitabile nei weekend di giugno e tutti i giorni di luglio.

Orto Botanico Corsini, accesso mediante prenotazione e visita guidata.

Per informazioni: Pro Loco Porto Ercole - 0564 833507.

Prenotazioni al numero +39 331 4172072 (anche via WhatsApp).