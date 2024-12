Castiglione della Pescaia: Proseguendo nella sua continuità annuale ed ottemperando al programma del Lions International di celebrare la giornata internazionale della Solidarietà Universale, ha organizzato domenica 1 dicembre, presso la Parrocchia San Giovanni Battista, nel salone S. Francesco, un pranzo solidale rivolto alla comunità castiglionese.

Più di sessanta persone, facenti parte della “Casa Albergo” comunità familiare per anziani autosufficienti di Vetulonia, della Cooperativa sociale “Onlus Auxilium Vitae” con la responsabile Sonia Palmieri, del gruppo parrocchiale di Castiglione con diversi anziani del paese, hanno preso parte ad un pranzo preparato e servito da Soci del Salebrum.

Erano presenti, in rappresentanza del Comune, l’Assessore Sandra Mucciarini ed il Consigliere Jessica Biancalani. Per l’Arma dei Carabinieri il comandante della locale stazione Marco Quattrocchi e per la Finanza il comandante locale Zanetti Luigi, insieme al Col. pil. Massimo Anedda.

Veri assi portanti della manifestazione sono stati la Presidente Elisa Ginanneschi, i Soci Paolo Maggi, Valentina Merlo, Federica Ritteri, Bonelli Lucia che si sono prodigati con vero spirito altruistico nella preparazione dell’evento. Paolo Maggi poi, attraverso la sua Associazione Nasdaq 2018, ha donato a ciascuno dei presenti un pacco natalizio con beni di necessità.

Sempre presente e particolarmente prezioso e attivo il Leo Club Francesco Iannitelli.

Non finiremo mai di ringraziare Don Paolo Gentili che come sempre ci ha messo a disposizione il luogo per il pranzo e la cucina per l’allestimento dei cibi.

Altro grazie particolare a tutti i Soci che si sono prodigati nel servizio dei pasti a tavola.

Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum. Sempre al servizio della propria comunità.