Un nuovo centro commerciale naturale per una rinnovata vitalità 4 luglio 2024

Dal Comune un appello per la partecipazione a tutti gli esercenti del paese. Mercoledì 24 luglio l'assemblea costitutiva

Positivo l’esito della prima riunione tra amministrazione comunale ed esercenti di Castel del Piano, che si è svolta mercoledì 3 luglio. Castel del Piano: “Il Centro commerciale naturale – spiegano la sindaca Cinzia Pieraccini e l’assessore alle attività produttive Arianna Arezzini – è utile a Castel del Piano innanzitutto per ricreare la rete di rapporti tra gli esercenti che è fondamentale e poi, chiaramente, per progettare insieme all'Amministrazione comunale gli interventi di rigenerazione e riqualificazione del paese, oltreché, alcuni eventi durante l’anno. Nell'incontro che abbiamo fatto è emersa chiaramente la voglia e lo spirito di iniziativa degli esercenti presenti di far ripartire il CCN”. Il Centro commerciale naturale è inteso come spazio unico in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio. “Serve un'ampia partecipazione. Lanciamo un appello a tutti gli esercenti di Castel del Piano – proseguono – affinché intervengano all’assemblea di costituzione del CCN associandosi ed impegnandosi a collaborare per la comunità”. L’assemblea di costituzione del Centro commerciale naturale si terrà mercoledì 24 luglio, alle ore 21.15, nella sala consiliare del palazzo comunale.

