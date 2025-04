Castel del Piano: Il nostro Palio, sempre più bello e importante

Riconosciuto il valore storico culturale dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Castel del Piano: Il valore del Palio di Castel del Piano si afferma a livello toscano ricevendo due importanti riconoscimenti e finanziamenti dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. In entrambi i casi i progetti presentati avevano come obiettivo sia la valorizzazione e riqualificazione del corteo storico che l'importanza della manifestazione complessivamente intesa come momento di rievocazione storica.

La Fondazione Cassa di Risparmio ha stanziato 10.000 euro e la Regione Toscana 15.000 euro.

“Due passi in avanti per il Palio – commenta Arianna Arezzini, vicesindaca del Comune –. Due riconoscimenti di ciò che il Palio di Castel del Piano è già ed uno stimolo a valorizzarlo e farlo crescere sempre di più. È un buon risultato che conferma il valore e il metodo scelto: i due progetti sono, infatti, il frutto del lavoro di coprogettazione fatto, per la prima volta, con la Consulta delle Contrade. Abbiamo saputo raccontare ciò che siamo e gli obiettivi di sviluppo che abbiamo e che cercheremo di raggiungere anno dopo anno.”

“Accogliamo con gratitudine questi riconoscimenti, - dice Claudio Franceschelli, presidente dell’associazione Consulta delle Contrade - che con fermano che il percorso intrapreso insieme all’Amministrazione comunale è quello giusto. Lavorare fianco a fianco, confrontandosi e mettendo in comune idee, energie e competenze, sta già portando risultati concreti. Sappiamo che la strada è lunga e che molto resta da fare, ma siamo motivati a proseguire con lo stesso spirito, consapevoli del valore che il Palio rappresenta per tutta la comunità.”

Foto di Daniele Badini