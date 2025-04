Punta Ala Trail Center: si riparte!

Preapertura dal 18 aprile al 3 maggio con Unpaved Roads, apertura ufficiale dal 23 maggio pronti per una estate in sella

Punta Ala: La stagione 2025 del Punta Ala Trail Center è alle porte e parte carica di novità, con una preapertura straordinaria in primavera e un’estate tutta da pedalare. Infatti il PuntaAla Camp&Resort è pronto a riaccogliere rider, famiglie e amanti dell’outdoor con una finestra speciale dal 18 aprile al 3 maggio, pensata per intercettare le festività di Pasqua, ponte del 25 aprile e ponte del 1° maggio, ma soprattutto per dare continuità a un appuntamento ormai irrinunciabile.

Il 26 e 27 aprile torna infatti Unpaved Roads, l’evento gravel “no race” che da tre edizioni apre simbolicamente il nostro anno sportivo. Unpaved Roads è molto più di un evento, è un modo di concepire la bici come strumento di libertà, esplorazione e condivisione, lontano da cronometri e classifiche: solo strade bianche, paesaggi che cambiano curva dopo curva, chiacchiere tra amici e tanta voglia di godersi ogni chilometro. E anche quest’anno lo conferma il suo successo: sold out con 400 partecipanti!

Un’occasione perfetta per rimettersi in sella, affrontare i primi sentieri dopo la pausa invernale e godersi il risveglio primaverile della Maremma toscana tra macchia mediterranea, singletrack e splendidi panorami a picco sul mare.

L’apertura ufficiale del resort è poi fissata per il 23 maggio, dando così il via a una stagione che si estenderà fino all’autunno, con tutti i servizi attivi, trail super divertenti e un calendario pieno di eventi.

E proprio per accogliere al meglio tutti gli appassionati, sul fronte trailbuilding il team del Punta Ala Trail Center – in collaborazione con MaremmaExperience, Bagnoli Bike e BiboWildTrails – ha portato avanti un importante lavoro di manutenzione e restyling della rete sentieristica.

Le zone interessate? Le Bandite di Scarlino, con i percorsi 301 e Carbonai ripuliti e pronti per essere affrontati; la zona di Cala Violina, con interventi su Api, Carlito’s, nuove linee fresche fresche su Torretta/New Torretta, il Trail 3 reso ancora più fluido e sicuro e infine con la parte alta di The Guardian, completamente rinnovata.

“Ogni trail ha la sua anima e merita attenzione. Non si tratta solo di sistemare: è un lavoro che richiede rispetto per il territorio e passione per chi lo vive in sella.” lo racconta Davide ‘Bibo’ Brugnoli, guida esperta e trailbuilder del Punta Ala Trail Center. Questo è proprio l’approccio con cui il team si è dedicato alla manutenzione: sponde, rocce, varianti tecniche, attenzione al dettaglio, rispetto per il territorio e voglia di restituire ai rider un’esperienza di guida ancora più completa, divertente e sicura.

“Lavoriamo sul territorio perché crediamo che una buona esperienza in sella parta da qui: sentieri curati, percorsi accessibili, servizi a misura di rider” dichiara Maria Luisa Cionini, responsabile sportivo del PuntAla Camp&Resort. Ed è su questa filosofia che si fonda la proposta del Punta Ala Trail Center, che anche per il 2025 conferma una gamma completa di servizi dedicati alle due ruote, come Tour Guidati, Shuttle, Noleggio Bici, Pump Track e molto altro.

Tra le novità di quest’anno, c’è l’attivazione del profilo ufficiale Komoot del Punta Ala Trail Center, una nuova risorsa a disposizione di chi ama esplorare in autonomia. Noleggiando una bici presso il bike shop, sarà possibile accedere a una selezione di itinerari consigliati e geolocalizzati sulla piattaforma, ideati per valorizzare le bellezze dell’entroterra toscana e della costa maremmana. Un modo semplice, intuitivo e smart per scoprire il territorio, anche senza guida.

Insomma mancano solo 2 settimane al via della stagione e se non c’erano altre scuse per andare a Punta Ala, il calendario eventi si preannuncia ricco di appuntamenti per ogni tipo di biker. Formati diversi, esperienze su misura e un obiettivo comune nella visione del Punta Ala Trail Center, che seleziona eventi capaci di condividere la sua stessa filosofia: pensare la bici come strumento di scoperta, connessione e libertà.

Quest’anno, per la prima volta, il calendario accoglie anche due eventi interamente dedicati al pubblico femminile, nati dalla collaborazione con Bike Boobs: il Boobs Tour, due giorni di escursioni guidate, relax e condivisione, e WOM – Women On Mission, un long weekend tra pedalate, workshop e yoga al tramonto. Un segnale che conferma l’impegno del Punta Ala Trail Center nel rendere l’offerta sempre più inclusiva, autentica e aperta a tutti.

Perché in fondo, la bici è questo: un modo di stare bene, insieme, sui pedali.

Ci vediamo a Punta Ala!

Per ulteriori info: https://visitpuntaala.bike/