Un nuovo adattamento della Bisbetica Domata per il Capodanno degli Arrischianti

Quest’anno lo spettacolo sarà un adattamento de “La Bisbetica Domata” di William Shakespeare, testo e regia di Laura Fatini

Sarteano: La fine dell’anno è per gli Arrischianti periodo di intenso lavoro, sul palco e dietro le quinte: da anni infatti la compagnia teatrale sarteanese organizza il Teatro di Capodanno, con spettacolo, buffet e brindisi.

A chiudere questo 2024 sarà "Quelle come Kate", un’innovativa reinterpretazione de "La Bisbetica Domata" di William Shakespeare, firmata dalla regista e autrice Laura Fatini. L’adattamento, che si propone di rivedere e rielaborare il classico shakespeariano, andrà in scena dal 28 al 31 dicembre presso il Teatro Comunale degli Arrischianti.

"Quelle come Kate" esplora le dinamiche di potere e i ruoli di genere attraverso una lente contemporanea, mantenendo intatto il genio comico e le sfide emotive dell'opera originale. Con un forte focus sul femminismo, l’adattamento affronta le questioni di autonomia e autodeterminazione delle donne, invitando il pubblico a riflettere sulle aspettative sociali e sulle pressioni che le donne affrontano nella società moderna.

In un'epoca in cui la cancel culture e le discussioni sui diritti delle donne sono al centro del dibattito pubblico, scegliere di mettere in scena una commedia famosa e conosciuta come “La Bisbetica Domata” non è così scontato: la protagonista, descritta come arrogante, petulante e bizzosa, diventa docile e degna di essere amata solo dopo varie prove (vere e proprie torture, in realtà, privazione del cibo, del sonno, di vestiti puliti) da parte del novello sposo, cui viene concessa dal padre, a suggello di un contratto economico.

Lo spettacolo rende l’opera di Shakespeare attuale e pertinente, evidenziando le somiglianze tra le lotte del passato e quelle del presente. La scelta del titolo "Quelle come Kate" non è casuale: Kate, la protagonista, interroga le donne chiamate a interpretarla, così come la mansueta Bianca, la sorella, a cui viene sempre paragonata.

La regia di Laura Fatini porta in scena un cast di attori di esperienza e nuove leve, in perfetto stile Arrischianti, che danno vita a personaggi complessi e memorabili, rendendo omaggio alla ricchezza del testo originale mentre si confrontano con le problematiche contemporanee.

La sera del 31 come da tradizione verrà preparato un buffet, che quest’anno precederà lo spettacolo, a partire dalle 19:30. Dalle 23 tutto il pubblico è infatti invitato ad unirsi al Capodanno in Piazza XXIV Giugno, per festeggiare l’arrivo del 2025 con musica, brindisi e il calore della pira.

Le date e gli orari delle repliche al Teatro degli Arrischianti sono i seguenti: sabato 28 dicembre (ore 21:30), domenica 29 dicembre (ore 17:30), lunedì 30 e martedì 31 dicembre (ore 21:30). Il biglietto ha un costo di 12 € (ridotto e soci 10€), mentre il costo del Capodanno a Teatro è di 35€ (comprensivo di spettacolo, buffet e aperitivo).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web della Nuova Compagnia degli Arrischianti (www.arrischianti.it) oppure contattare i numeri 347 759 3716 - 393 522 5730