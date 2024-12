Attualità Un minuto di silenzio in Consiglio Comunale e bandiere a lutto per mercoledì 11 dicembre 2024 10 dicembre 2024

Cordoglio del sindaco alle famiglie delle vittime dell’incidente all'impianto Eni di Calenzano. Il Comune di Follonica aderisce al lutto regionale Follonica: Il sindaco Buoncristiani ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime del tragico incidente nell'impianto Eni di Calenzano, dove sono rimasti feriti a causa della violenta esplosione. “Voglio inoltre ringraziare i Vigili del fuoco – dice il sindaco - intervenuti sul posto per prestare soccorso. Eventi come questo ci ricordano come sulla sicurezza sul lavoro si debba fare ancora tanto, con interventi immediati e mirati, da strutturare attraverso una collaborazione tra istituzioni, datori di lavoro e lavoratori. Perché, citando il Presidente della Repubblica Matterella, garantire condizioni di lavoro sicuro significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria incolumità” Follonica aderisce al lutto regionale, osservando un minuto di silenzio all'inizio del Consiglio comunale di domani, 11 dicembre 2024, listando a lutto le bandiere del Comune. Seguici



