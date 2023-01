Un intero isolato al buio quasi quotidianamente. Sale la protesta

Orbetello: «Da tempo rimaniamo senza luce, per tre o quattro ore, praticamente un giorno sì e uno no». Questo lamentano i cittadini del quartiere Neghelli di Orbetello che ormai da più di un mese si vedono togliere la corrente elettrica praticamente quasi tutti i giorni. Non per poco tempo per giunta, ma per ore, continuativamente, trovandosi in estremo disagio. «Abbiamo più volte segnalato la situazione, fax e telefonate al numero verde di Enel, ma non c'è soluzione a questo problema; ci rivolgeremo anche all'Amministrazione comunale, sperando che il Sindaco possa riuscire a capire perché accade questo».



Un intero isolato, quello che da Via Donatori del Sangue incrocio con Via Pieroni arriva verso la laguna di Ponente, e che comprende una decina di palazzine con tanti residenti, si trova al buio per tantissime ore, praticamente quasi tutti i giorni.

«La mattina dalle 05:00 fino alle 08:30, a volte anche di più – raccontano i residenti – ci troviamo senza luce. Un grosso problema per chi si sveglia presto per andare a lavoro, ma anche per gli anziani che si trovano senza la possibilità di utilizzare l'acqua o di accendere i riscaldamenti. Senza contare i danni che lo sbalzo continuo nell'erogazione della corrente provoca agli elettrodomestici».

«Io ho grossi problemi di salute – ci racconta Alessandra - e conservo in frigorifero dei medicinali, fra l'altro molto costosi e preparati appositamente, che si deteriorano se non rimangono ad una temperatura costante. Per me il danno è enorme!».

Una situazione insostenibile, che spesso si ripete anche nelle ore serali. Una situazione che – dicono i residenti – deve presto essere risolta. «Vogliamo delle risposte – dicono – non possiamo andare avanti così, nella zona ci sono anche delle attività commerciali e rischiamo danni seri».