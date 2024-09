"Un Goal contro la violenza sulle donne", Grosseto lotta contro la violenza sulle donne

Grosseto: Il Comune di Grosseto patrocina l'evento sportivo "Un Goal contro la violenza sulle donne", organizzato dal Lux events con la collaborazione dell’Asd Finanzia & Friends Team. L'appuntamento è per il 28 settembre alle 10,30 allo stadio comunale Zecchini.

Si tratta di un triangolare che vedrà in campo, oltre alla squadra della Finanzia & Fiends, anche le compagini Sap Polizia & Friends e Artisti grossetani. L'iniziativa mira a educare l'opinione pubblica riguardo la delicata e importante tematica della violenza di genere, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un messaggio di solidarietà e consapevolezza. "Questo evento – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - rappresenta non solo una grande opportunità di sensibilizzazione su un tema di vitale importanza, ma anche un'occasione per consolidare la reputazione di Grosseto come centro in prima linea nella promozione di valori fondamentali come la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e la lotta contro ogni forma di violenza, utilizzando lo sport come veicolo di messaggi positivi e inclusivi”.

L'Amministrazione riafferma con convinzione il proprio impegno sociale e culturale anche in un contesto sportivo. Due euro il costo del biglietto, in vendita allo stadio. “Punto fondamentale – spiega il tesoriere di Finanzia & Friends Federico Idili – è il coinvolgere quanta più gente possibile, soprattutto giovani. Il tema è cruciale: noi, ancora una volta, mettiamo il nostro totale impegno”. In linea le parole di Tina Eger, segretaria provinciale del Sap Polizia: “Manifestazioni di questo tipo vanno sostenute.

Quando si parla di violenza contro le donne affrontiamo un tema molto delicato. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo”. Klaudio Viska del Lux events è uno degli artefici e ideatori della partita benefica: “Sono convinto vi sia un gran bisogno di parlare di questi argomenti. Ormai ogni giorno, purtroppo, siamo circondati da episodi di violenza. Puntiamo a coinvolgere i giovani e giovanissimi: tutti uniti contro la violenza sulle donne”. L'incasso sarà devoluto all'associazione Querce di Mamre che, assieme a Grosseto città solidale, gestisce una struttura finalizzata a offrire aiuto alle donne vittime di violenza. “Il nostro progetto – spiega Michele Bottoni dell'associazione Grosseto città solidale – si pone l'obiettivo di tutelare le donne vittime di violenza. Ma soprattutto mira a favorirne il reinserimento nella società. Attualmente ospitiamo quattro donne con bambini e speriamo di rendere questo nostro servizio strutturale e sempre più radicato”. Ospite dell'iniziativa l'associazione Odv Pamela Mastropietro. Madrina Martina di Maria, presentatrice Moira Armini.