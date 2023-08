Un formidabile concerto quello del Peter Erskine Quartet per il Grey Cat 2023

Follonica: Al loro primo tour in Europa, Peter Erskine Quartet ha presentato ieri il suo 28esimo concerto, a Follonica per il Grey Cat Jazz Festival 2023.



Una performance emozionante, carica di entusiasmo che ha visibilmente coinvolto il pubblico che ha più volte applaudito a scena aperta il gruppo di eccezionali virtuosi.

Peter Erskine Quartet è, infatti, composto da Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax tenore.

Il Grey Cat Festival ha proposto questo gruppo di veterani del jazz che è salito sul palco di Follonica, con l'obiettivo di mostrare i talenti, raffinati in anni di brillante carriera. Proponendo anche musiche di produzione originale, il quartetto prende i brani per un paio di giri, il sassofonista George Garzone ritaglia le melodie, mentre le straordinarie capacità di Alan Pasqua e di Darek Oles sono messe in primo piano con assoli, con Erskine che tiene il tempo e fa improvvisazioni eccezionali. Ci sono brani originali di ogni artista, aprendo il concerto con “Old School Blues” scritto da Alan Pasqua, “Strolling down the Bourbon Street” e “Tutti Italiani” scritti da George Garzone e un medley con brani di Pasqua, “Chilipso” e “Agridolce”, un brano dedicato al professor David Baker, eminente jazzista, recentemente scomparso, e “Invitation”. Il bis finale a chiusura è “The Honeymoon”, scritta da Darek Oles.

Peter Erskine (Somers Point, New Jersey, 5 giugno 1954) è un’icona del jazz mondiale, un capo scuola della batteria moderna, che ha scritto pagine di storia musicale. Comincia all’età di quattro anni a suonare la batteria. A diciotto anni inizia già la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra. Ma è con i Weather Report che entra nella scena musicale: insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul diventa membro fondamentale nell’epoca d’oro della “Fusion Band” per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live “8.30”, premiato con un Grammy Awards. Nella sua carriera è presente in più di 600 album, suoi o di altri artisti.

Alan Pasqua (Roselle Park, New Jersey, 28 giugno 1952) sale alla ribalta musicale come tastierista del gruppo statunitense hard rock Giant. Come pianista è stato candidato ai Grammy ed è professore di studi jazz presso la USC Thornton School of Music. Ha un curriculum straordinario: come session musician ha lavorato con Bob Dylan, Santana, Cher, Michael Bublé, Eddie Money, Allan Holdsworth, Joe Walsh, Pat Benatar, Rick Springfield, and John Fogerty, Tony Williams, Jack DeJohnette, Paul Motian, Dave Holland, Michael Brecker, Randy Brecker, Joe Henderson, Stanley Clarke, Gary Burton, James Moody, Gary Peacock, Gary Bartz, Reggie Workman, The Thad Jones/Mel Lewis Jazz Orchestra, Sheila Jordan e Joe Williams.

Nel 2017 Pasqua ha realizzato l'accompagnamento, non accreditato, al pianoforte che ha fatto da sottofondo per il discorso registrato del Premio Nobel per la letteratura di Bob Dylan.

Nel 2008 Alan Pasqua e Peter Erskine hanno unito le forze e con Dave Carpenter, arrangiando, co-producendo e suonando nell’album del trio nominato ai Grammy Award “Standards”.

Darek “Oles” Oleszkiewicz (20 febbraio 1963, Wroclaw, Polonia). Oles è stato molto attivo come interprete ed è diventato uno dei bassisti più ricercati della costa occidentale USA. “Oles” (il suo soprannome americano) ha avuto l’opportunità di esibirsi e registrare con i più grandi maestri del jazz. Un elenco parziale delle sue collaborazioni include: Brad Mehldau, Billy Higgins, Pat Metheny, Joe Lovano, Eddie Henderson, Charles Lloyd, John Abercrombie, Bennie Maupin, Lee Konitz, Peter Erskine, Alan Pasqua e molti altri.

George Garzone (23 settembre 1950, Boston, Massachusetts) è un membro dei The Fringe, trio jazz fondato nel 1972 con il bassista John Lockwood e il batterista Bob Gullotti, che si esibisce regolarmente nell’area di Boston e ha girato il Portogallo. Il gruppo ha pubblicato tre album. George Garzone è un vero veterano del jazz ed ha al suo attivo oltre 20 album. Ha iniziato a suonare il sax tenore quando aveva sei anni, ha suonato in una band di famiglia e ha frequentato il Berklee College of Music di Boston. Nel gennaio 2019 George Garzone con Peter Erskine, Alan Pasqua e Darek Oles hanno tenuto una sessione di registrazione di concerti di tre notti che è stata pubblicata come un album di tre CD, “Three Nights in LA”, ad oggi punto di riferimento per la critica mondiale più autorevole.

Mentre insegnava nei college di Boston e New York City, Garzone ha inventato l'approccio cromatico triadico, un metodo di improvvisazione. Questo metodo è stato sviluppato per consentire all'improvvisatore di poter improvvisare liberamente senza doversi preoccupare di ciò che sta accadendo armonicamente.

E’ stato un bel concerto, quello di Follonica del Peter Erskine Quartet per il Grey Cat Jazz Festival 2023.