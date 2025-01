Arrivano i Re Magi al presepe vivente di Bolsena

Al rione Castello il 5 gennaio, dalle 17,30, si vivrà una domenica magica

Bolsena: È tutto pronto al rione Castello per l’appuntamento più atteso del presepe vivente di Bolsena. Il 5 gennaio, alle 17,30, arriveranno nella cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa i Re Magi per rendere omaggio alla Sacra Famiglia e a Gesù bambino. I tre saggi provenienti dal lontano oriente percorreranno le vie del borgo medievale accompagnati da un corteo suggestivo e ricco di simbolismo.

Per l’ultima volta prenderanno forma e vita le oltre 15 scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù, che riporteranno le lancette dell’orologio indietro di oltre 2000 anni: dall’accampamento della legione romana a simboleggiare il potere imperiale al grande mercato; dal luogo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività sapientemente allestita da Massimo Lolli e Luana Belardi. Il tutto sarà impreziosito dall’illuminazione di 2mila candele e fiaccole per rendere l’atmosfera magica; dai canti della Compagnia delle lavandaie della Tuscia agli spettacoli di danza del ventre di Abigail Narciso e delle sue allieve, fino alle note delle cornamuse di Pierpaolo Nisi e Paolo Papini. Il presepe vivente è organizzato dall’associazione La corte dei miracoli, in collaborazione con il Comune di Bolsena.