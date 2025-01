Basket, dopo pausa natalizia riprende a vele spiegate percorso della PGR che batte il Chianti basket

Grosseto: Dopo la pausa natalizia riprende a vele spiegate il percorso della PGR che batte il Chianti basket per 68-65. Primo quarto strepitoso con un parziale di 28 a 9 grazie all'incursione di Terrosi ,Casanova (top score) e Franzese.

Il secondo quarto i biancorossi riescono a rimanere in vantaggio con qualche sbavatura di troppo ma chiudendo 39-23. Il terzo quarto invece per i maremmani è da dimenticare dove gli avversari a suon di triple recuperano il vantaggio 50 /48. Ultimo quarto tutta un'altra partita combattuta punto a punto, ma grazie all'ultima tripla di Barabesi il team biancorosso riesce ad avere la meglio sull'ostica compagine avversaria chiudendo per 68-65.

Come al solito i ragazzi di Ingenito hanno lottato fino alla fine per portare a casa i preziosi punti per rimanere incollati alla scia delle prime in classifica, sostenuto da un caloroso pubblico di casa. Prossimo appuntamento 12 gennaio ore 19:00 in terra Fiorentina contro il Sancat. Parziali 28/9 -11/14 -11 /25 -18/17.

Campionato maschile 3gen 2025 Dr2: PGR 90-Cesto Chianti 68-65

Tabelle: Barabesi 8, Franzese 15, Tinti 3, Casanova 21,Terrosi 17, Zucchine 4 Ciacci, Martinelli, Lettieri, Perfetti, Erman, Draghetti. Allenatore Ingenito Lucas