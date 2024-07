Un’estate ricca di eventi: ecco il cartellone dell’Amiata

Otto comuni e oltre 30 eventi tra prestigiosi festival, sport, sagre e appuntamenti con la tradizione



Amiata: L'estate è arrivata e i comuni dell’Ambito Turistico Amiata si sono fatti trovare pronti ad accoglierla con un ricco calendario di eventi che spazia da grandi concerti ad appuntamenti sportivi di ampio respiro. Un cartellone unico degli eventi per giovani, adulti e famiglie, nato grazie alla sinergia tra i Comuni dell'Ambito - Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Piancastagnaio, Santa Fiora e Seggiano - le associazioni locali e gli uffici turistici dislocati nei vari territori.

I cittadini che vivono la montagna e i turisti che in estate si recheranno sull’antico vulcano, avranno l’imbarazzo della scelta: il calendario è un puzzle di attività sportive, feste tradizionali, sagre di paese, concerti musicali ed escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche e architettoniche del territorio.

LE SAGRE

L’Amiata è una miniera ricca di prodotti tipici e piatti della tradizione tutti da degustare e le sagre sono un’ottima occasione scoprirli. Il cartellone dell’estate offre l’imbarazzo della scelta: dalla Sagra della Patata Macchiaola (dal 16 al 18 agosto) nel comune di Arcidosso a Birragustando (26 al 28 luglio) nel comune di Castel del Piano, dalla Sagra del Biscotto (dall’11 al 15 agosto) nel comune di Roccalbegna, alla Sagra del Picio (dal 14 al 18 agosto) nel comune di Seggiano fino alla sagra della cipolla rossa della Selva (dal 13 al 15 agosto) comune di Santa Fiora. Tutti questi eventi offrono anche un variegato intrattenimento musicale.

SPORT ED EVENTI OUTDOOR

Dagli stand delle sagre alle attività all’aria aperta. Con i suoi grandi spazi naturalistici l’estate sull’Amiata è sinonimo di trekking, passeggiate, escursioni e attività sportive. Il Prato delle Macinaie ha accolto la terza edizione dell'Amiata Bike Fest (6-7 luglio), una grande festa dedicata non solamente ai biker ma a tutti gli amanti di outdoor. Contestualmente lo stesso weekend a Santa Fiora si è svolta la “Gran Fondo del Cinabro” a cura di MTB Santa Fiora.

Torna ad Abbadia San Salvatore la Salitredici (21 luglio) una classica del podismo nel panorama toscano e in particolare delle corse in salita. Si disputa lungo la strada provinciale che dallo Stadio comunale di Abbadia San Salvatore porta alla vetta del Monte Amiata. Spazio anche ai camminatori, a Piancastagnaio è in arrivo “Amiata Walking Marathon” (28 luglio), la partenza per tutti i percorsi è dalla Rocca di Piancastagnaio. Per chi invece ama il cammino lento e contemplativo non può rinunciare all'evento “Il Monte Labro al Tramonto” (18 agosto), una passeggiata alla scoperta di uno dei luoghi più significativi del territorio amiatino.

DAI GRANDI FESTIVAL A NUOVI CONCERTI

Tra i protagonisti dell'estate non poteva non esserci la musica. Anche quest'anno tornano gli appuntamenti con la musica di qualità e un esempio è il Festival Santa Fiora in Musica (14 luglio – 31 agosto). Il Festival quest’anno giunge alla 25° edizione, un traguardo importante che viene celebrato con un ricco programma di concerti gratuiti, dedicati al “Ritorno” dei musicisti che negli anni si sono esibiti nei meravigliosi palcoscenici naturali e artistici di Santa Fiora. Tra i protagonisti di questa edizione il trombettista e compositore Paolo Fresu, che si esibirà sabato 27 luglio in Heroes, un omaggio a David Bowie. Lo farà in compagnia di un cast stellare con i ritorni al festival di Petra Magoni e Christian Meyer con Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli. Il 27 agosto sarà a Santa Fiora Peppe Servillo in “Pensieri e parole” omaggio a Lucio Battisti, con Fabrizio Bosso alla tromba, il sassofonista Javier Girotto, Rita Marcotulli al pianoforte, Furio di Castri al contrabbasso e Mattia Barbieri alla batteria. Al tango di Astor Piazzolla sarà invece dedicata la serata del 13 agosto con l’Ensemble Hyperion in “Livin’Tango”. Dalla musica di Santa Fiora ai rock duro e puro del Come le Mine Festival (26 – 27 luglio) ospitato dal comune di Arcidosso (frazione Montelaterone), fino ai concerti delle miniere (12 e 13 agosto ) ad Abbadia San Salvatore e Castell'Azzara, piazze, vie, parchi e location inedite si trasformeranno in originali palcoscenici.

TRADIZIONI ED EVENTI CULTURALI

Visitare i borghi dell’Amiata durante le feste tradizionali rappresenta un’esperienza unica. Gli eventi sono tanti e celebrano ogni anno la storia e la cultura dell’antica montagna sacra della Toscana: un modo vivace per preservare le tradizioni e le usanze locali. ra le rievocazioni storiche più importanti e caratteristiche ci sono i Palii. Uno è quello di Castel del Piano. Il Palio delle Contrade si corre l’8 settembre, è nato dalla quattrocentesca “Fiera di Merci e Bestiame” ed è legato alla Madonna delle Grazie. A precedere la gara tra le 4 contrade (Borgo, Monumento, Poggio e Storte) è la suggestiva sfilata del corteo storico. La carriera si corre in Piazza Garibaldi che molto assomiglia alla famosa ed inimitabile Piazza del Campo di Siena. In totale sono 4 giri. Non meno importante è il Palio di Piancastagnaio, che si tiene ogni anno il 18 agosto, in cui le 4 contrade si contendono il “cencio”. Qui le contrade sono: Coro, Voltaia, Borgo e Castello. I festeggiamenti sono tenuti in onore della Madonna di San Pietro.

A questi due eventi si aggiungono altri appuntamenti dall'alto valore storico e rievocativo, come ad esempio la Festa dei Terzieri in agosto che anima il centro storico di Abbadia San Salvatore e “Tre Giorni in Contea” (dal 26 al 28 luglio) a Santa Fiora.

Antiche abbazie, chiese affrescate e piccole cappelle di campagna, l’Amiata conserva degli splendidi esempi di luoghi sacri ricchi di dettagli che possono essere visitate anche in estate. Così come sono aperte le porte dei graziosi musei locali che raccontano la storia e la cultura dei villaggi amiatini. Tra gli eventi che vanno in questa direzione spicca la “Visita notturna al Castello Aldobrandesco” in programma ad Arcidosso il 3 agosto.

Per Maggiori informazioni invitiamo a consultare il calendario online di MyAmiata Experience: https://myamiataexperience.com/calendario-eventi/