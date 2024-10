Attualità "Un dono per Natale". Solidarietà per le famiglie in difficoltà 9 ottobre 2024

9 ottobre 2024 380

380 Stampa

Redazione

Grosseto: "Un dono per Natale" è il nome dell'iniziativa promossa dal PGS di Grosseto che mira a raccogliere non solo giocattoli nuovi e usati ancora in buone condizioni, ma anche materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà. Il Presidente Matteo Di Marzo promotore dell' iniziativa, insieme ad altre associate affiliate PGS, spiega il progetto: «"Un dono per Natale" vuole rendere ancora più magico questo Santo Natale. Raccoglieremo giocattoli e materiale scolastico da bimbi generosi per portarli ai bimbi che non si aspettano di trovare nulla sotto l'albero, naturalmente rispettando la loro privacy. Vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un gioco di amore e di generosità, perché il vero regalo è donare!». «Vogliamo - continua Di Marzo -, in collaborazione con le società affiliate PGS ma non solo, aiutare nel nostro territorio quelle famiglie in difficoltà. Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale, e ne serviranno tanti di sacchi per vedere la meraviglia e la gioia negli occhi di molti bimbi! Invitiamo tutti coloro che vogliano donare un pezzettino di felicità a raggiungerci presso le sedi proposte oppure telefonicamente. Basta un piccolo gesto per rendere luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in difficoltà». La raccolta proseguirà fino al 15 Dicembre: per collaborare basta donare un giocattolo, una penna o anche solo carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti destinati ai bambini.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità "Un dono per Natale". Solidarietà per le famiglie in difficoltà "Un dono per Natale". Solidarietà per le famiglie in difficoltà 2024-10-09T08:30:00+02:00 278 it "Un dono per Natale" è il nome dell'iniziativa promossa dal PGS di Grosseto che mira a raccogliere non solo giocattoli nuovi e usati ancora in buone condizioni, ma anche materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà. PT1M /media/images/di-marzo-matteo-fare-gr-2023.jpg /media/images/thumbs/x600-di-marzo-matteo-fare-gr-2023.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 09 Oct 2024 08:30:00 GMT