“Un dono per Natale”: c'è tempo fino al 15 dicembre

Grosseto: Proseguirà fino al 15 dicembre compreso l'iniziativa “Un dono per Natale” organizzata dalle Polisportive giovanili salesiane, sostenuta da Coni Grosseto, Panatlhon club Grosseto e associazione affidArti, con la collaborazione del Comune. Il progetto, volto a promuovere la solidarietà, raccoglie doni con l'obiettivo di portare gioia ai bambini che non hanno la possibilità di ricevere regali.

La campagna invita la comunità a donare giocattoli e materiale scolastico, incoraggiando anche i più giovani a partecipare attivamente, contribuendo così a creare una rete di supporto locale. “Quest'idea – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore all'Istruzione Angela Amante e quello al Sociale Maria Chiara Vazzano – rappresenta l'essenza dello spirito natalizio e della comunità. In un periodo dell'anno che dovrebbe essere di gioia per tutti, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che nessuna famiglia si senta esclusa. L'iniziativa è un segno tangibile di solidarietà, costituito da piccoli gesti che insieme possono fare la differenza”. Soddisfatto dell'andamento della raccolta il presidente regionale toscano delle Pgs Matteo di Marzo: “Vogliamo rendere ancora più magico questo santo Natale. Puntiamo a coinvolgere anche i più piccoli in un gioco di amore e di generosità, perché il vero regalo è donare”.

È possibile donare un giocattolo o del materiale scolastico contattando telefonicamente i seguenti numeri: Matteo 389.0270052; Elisabetta 348.0620516; Daniela 348.6895895; Franco 347.5729562; Claudio 379.1493795; Generoso 3313651067; Michele 392.4765595. La raccolta avverrà, previo accordo con i volontari, a domicilio.