Un corso per sensibilizzare all'Approccio Ecologico-Sociale al benessere della comunità

Grosseto: Si è svolto presso la Parrocchia di Roselle il “Corso di Sensibilizzazione all'Approccio Ecologico-Sociale al benessere della comunità: dai Problemi Alcolcorrelati agli stili di vita (metodo Hudolin)”, organizzato dall’ACAT Grosseto Nord in compartecipazione con l’Associazione OASI Grosseto, l’ACAT Follonica, l’ACAT Val di Cornia, l’ARCAT Toscana, l’ASL Toscana Sud Est, il SerD di Grosseto, la Casa Circondariale di Grosseto, la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Roselle, il Centro di documentazione per gli stili di vita sani di Grosseto. È stato realizzato grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire 2024” a valere sul progetto “Giovanisì.it”, promosso e finanziato da Regione Toscana.

Lo staff del corso era costituito da Giuseppe Corlito, Francesco Bardicchia, Manfredo Bianchi, Maria Milano, Marino Ciocchetti, Azelio Gani, tutti servitori-insegnanti attivi di Club.





Nelle conclusioni è stato ribadito che l'approccio ecologico-sociale pone al centro la famiglia e la comunità locale. E’ auspicabile un nuovo paradigma centrato sul concetto di continuum, che si estende da uno stile di vita sano fino alle conseguenze negative sulla salute di tutti comportamenti “additivi”. Si tratta di sviluppare una teoria unitaria degli stili di vita, saldamente poggiata sulle scoperte delle neuroscienze, che mettono in crisi il concetto di “dipendenza” da sempre criticato dal Prof. Hudolin.

Il Club è una comunità multifamiliare composta da 2 a 10 famiglie e un servitore-insegnante, parte integrante della comunità locale. I Club lavorano per la pace e l’accoglienza, senza le quali non è possibile la crescita del benessere della comunità. Quindi i Club sono contro la guerra e operano nella comunità locale secondo principi di cooperazione, di solidarietà e di non violenza. Senza una maggior giustizia sociale ed un equo accesso alle risorse del pianeta non vi potrà essere pace.





E' stato preso l’impegno di cooperare per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Potenziare il lavoro del Centro alcologico territoriale funzionale implementando la rete di collaborazione con istituzioni pubbliche e private.

2. Effettuare iniziative per la prevenzione correlate agli stili di vita a ciclo continuo.

3. Potenziare l’attività del Centro di Consulenza ed informazione per gli stili di vita sani presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto (ambulatorio 23).

4. Realizzare il progetto Ospedale senza Alcol, centrato sui referenti di setting per gli stili di vita sani, programmando un corso di formazione organizzato in collaborazione con ASL Toscana Sud-Est per la primavera 2025.

5. Implementare la collaborazione delle Parrocchie per l’individuazione e l’accoglienza di nuove famiglie.

6. Cooperare con la Casa Circondariale di Grosseto per permettere alle famiglie dei detenuti di frequentare un Club nel luogo di appartenenza.

7. I corsisti disponibili a lavorare nei programmi territoriali contribuiranno alla diffusione, alla moltiplicazione e alla apertura di nuovi Club. E’ programmato il potenziamento dei Club nelle ACAT della provincia di Grosseto, di Livorno e di Siena.

8. A Grosseto il Club Carrari-Pace si moltiplicherà a breve.

9. A Colle Val d’Elsa si programmerà un Incontro di Sensibilizzazione sull’approccio familiare per permettere un potenziamento dei programmi in provincia di Siena.

10. I Club della Costa Tirrenica e della Valdelsa si impegnano a collaborare per il futuro.

Il prossimo incontro di coordinamento dei servitori-insegnanti è previsto per lunedì 2 Dicembre ore 16.00 presso la Parrocchia La Santa Famiglia di Grosseto per lo sviluppo dei programmi. A seguire alle 18 si terrà in incontro aperto alle famiglie della comunità.