Si riunisce il Consiglio comunale di Sorano

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Sorano.

Sorano: L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 aprile alle ore 16.30 nella sala consiliare del palazzo municipale. All’ordine del giorno diverse questioni di carattere amministrativo, economico e sociale. Ad aprire la sessione sarà il sindaco, Ugo Lotti, con le consuete comunicazioni istituzionali.

Un aspetto di particolare rilievo sarà poi la discussione sull’Azienda pubblica di servizi alla persona “Piccolomini Sereni”, con la presa d’atto della variazione di bilancio per il 2024 e del bilancio di previsione annuale per il 2025 e pluriennale 2025-2027. A tal proposito, il gruppo consiliare "Sorano Impegno Civico" ha presentato un’interrogazione specifica sul bilancio della Asp Piccolomini, soffermandosi in particolare sulla recente delibera di variazione approvata dal consiglio dell’azienda, che corregge il bilancio 2023. La modifica si è resa necessaria poiché la spesa relativa alla presenza delle suore, pari a 34.000 euro, era stata erroneamente considerata come un incasso anziché come una uscita.

«Faremo chiarezza su questo errore contabile, che risale alla gestione precedente, e e forniremo tutte le spiegazioni necessarie alla cittadinanza – spiega il sindaco Lotti –. La trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche è un principio a cui questa amministrazione non intende rinunciare».

Si parlerà inoltre del controllo contabile relativo all’amministrazione separata dei beni ad uso civico di Montevitozzo, dell’approvazione di un nuovo regolamento per la concessione dei beni immobili comunali, nonché di una modifica al regolamento che disciplina la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili.

All’ordine del giorno ci sono ancora: l’aggiornamento del regolamento del sistema museale comunale, necessario in seguito all’istituzione di un nuovo museo, la proposta di sdemanializzazione e successiva vendita di una porzione di area pubblica situata in località Casetta, nella frazione di San Valentino.

Un momento particolarmente significativo sarà poi la presa d’atto del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2025, predisposto dalla competente Autorità d’Ambito, in relazione alle tariffe Tari e al Pef per il biennio 2024-2025. A questo si collegherà la discussione sull’approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti (Tari) per il 2025, tema cruciale per la pianificazione economica comunale.