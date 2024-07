Attualità Un contributo economico a favore dell’Università delle Tre Età “Unitre” di Grosseto 18 luglio 2024

Grosseto: L’Amministrazione comunale, a fronte della richiesta pervenuta dall'Università delle Tre Età "Unitre” di Grosseto, concede il patrocinio oneroso riguardo la messa a disposizione gratuita della sala riunioni e della sala didattica presso la sede del servizio sistemi informativi in via Ginori 43, dal Primo ottobre 2024 al 31 maggio 2025. Il vantaggio economico riconosciuto alla Unitre per lo svolgimento di attività didattica nel periodo richiesto corrisponde al mancato introito per l’utilizzo delle sale in oggetto, pari a 11.058,08 euro. “Questa Università - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - è una presenza stabile, ricca di contenuti e in grado di risvegliare nelle persone interessi che si credevano sopiti. Inoltre stimola il reale e positivo incontro tra generazioni diverse e merita dunque tutta la collaborazione dell'Amministrazione comunale”. Seguici



