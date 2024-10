Un “boletus aereus” da primato trovato nei boschi di Manciano

Manciano: Colpo grosso nei boschi di Manciano da parte di Tommaso Ballerini che ha trovato un fungo di circa un kg, ma non è perché è un porcino, ma perché si tratta di un esemplare abbastanza raro per le dimensioni ed il peso, dato che si tratta di un "Boletus Aereus", ed è davvero molto raro di trovarlo di queste dimensioni, con la cappella del fungo che misura 23 centimetri, ma è ancora più sorprendente il gambo che misura addirittura 40 cm. di circonferenza.

Lasciamo da parte il "Boletus Aereus" e parliamo del fortunato “fungaiolo” e tanto per cambiare torniamo a parlare di calcio dato che Tommaso Ballerini è nipote del mitico e funambolico Roberto Balestrelli, che ha sfiorato la Serie “A” con il Cagliari, di cui era presidente Alvaro Amarugi, nella stagione 1992/93.

Tornando a Tommaso Ballerini, anche lui è stato un ottimo giocatore, ha disputato campionati di Promozione e di Prima Categoria a Manciano e successivamente ha giocato a Sant’Andrea e San Quirico, ora ha intrapreso la “carriera” di allenatore conseguendo il Patentino Licenza “D”, e in questo periodo sta per conseguire il Patentino Uefa “C” che si sta svolgendo a Rispescia organizzato dall’Aiac presieduto da Pietro Magro. I due patentini Licenza “D” e Uefa “C”, gli daranno l’abilitazione al Patentino Uefa “B”.

Un grosso in “bocca al lupo” per la carriera da allenatore a Tommaso e complimenti vivissimi per la preda, e cioè il Boletus Aereus.