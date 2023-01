"Un bel mattino" al cinema Stella

Grosseto: Un dramma sentimentale è quello che propone il cinema Stella in questo fine settimana. Da domani, giovedì 26, fino a domenica 29 gennaio, lo schermo della sala di via Mameli è per “Un bel mattino”, il film diretto da Mia Hansen-Løve che vede protagonista Sandra, giovane madre single che cresce da sola la figlia e lavora come interprete. La donna va spesso a fare visita al padre malato, Georg, che con il passare del tempo diventa sempre meno autosufficiente.



Mentre, insieme alla sua famiglia, sta portando avanti una battaglia per curare il padre, Sandra incontra Clément, un amico perso di vista da molto tempo. I due finiscono col dare inizio a una relazione ricca di passione; peccato, però, che Clément sia sposato. Di conseguenza Sandra capisce che non può abbandonarsi liberamente a questo nuovo amore.

Ingresso: 7 euro

Orario: 17.00 e 21.15