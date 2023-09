Un’assemblea pubblica sui progetti per le scuole di Scalo

Giovedì 7 settembre l’Amministrazione comunale illustrerà i piani per i plessi di via Lelli e via Turati



Scarlino: Sarà una stagione, la prossima, di grandi opere per la frazione di Scarlino Scalo. Se ne parlerà giovedì 7 settembre alle ore 21 nella sala Auser di Scarlino Scalo, nel corso dell’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Scarlino. Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr e dalla Regione Toscana infatti, l’Amministrazione comunale è in procinto di aprire i cantieri per la realizzazione della mensa e della palestra nel plesso scolastico di via Lelli, che ospita la scuola primaria e la secondaria di primo grado, e per la costruzione del centro cottura nell’edificio di via Turati dove hanno sede la scuola dell’infanzia e il nido comunale.

«Stiamo parlando di opere per un valore di circa 3 milioni di euro – spiegano il sindaco Francesca Travison e il suo vice Luciano Giulianelli –: le nostre scuole presto avranno a disposizione nuovi spazi andando a migliorare l’offerta rivolta ai nostri studenti e alle loro famiglie. Lo avevamo annunciato, adesso che i programmi hanno date e somme certe, vogliamo condividerli con la popolazione per spiegare nel dettaglio le opere».