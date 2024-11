Ultimi giorni del luna park in piazza Barsanti

Grosseto: Dopo circa un mese dall’arrivo del Luna Park a Grosseto, ora è giunto il momento che tutte le giostre tra pochi giorni verranno smontate per trasferirsi in altre località. Ma i responsabili del Luna Park vogliono far sapere alla cittadinanza che mancano pochi giorni davvero alla partenza dato che la chiusura è fissata per domenica 24 novembre e pertanto sono gli ultimi due week-end che le giostre resteranno in Piazza Barsanti e i bambini e i loro genitori hanno ancora la possibilità di usufruire degli sconti particolari che le sono stati fatti fino ad oggi.

Pertanto gli organizzatori dell’aspettarvi in Piazza Barsanti vi augurano buon divertimento.