Ultima settimana del Luna Park di Piazza Barsanti. Sconti sulle attrazioni e i giochi apremio

Grosseto: Gli organizzatori del Luna Park di Piazza Barsanti, che terminerà la sua permanenza a Grosseto domenica 24 novembre, hanno deciso che da domani martedì 19 e per tutta la settimana fino a domenica 24 novembre, sulle attrazioni Autoscontro per adulti, Giostra a catene (Calci in culo), Tagadà, Break Dance, Twister e sul Trenino dei Bambini, verrà osservato il prezzo di soli due euro.

Inoltre su tutti i giochi a premio verrà concesso lo sconto di due euro.

Nell’attesa gli organizzatori augurano in anticipo, buon divertimento a tutti coloro che parteciperanno.