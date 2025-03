Ulmi (ML): “La scomparsa di Ulderico Brogi mi rattrista profondamente. Con lui abbiamo condiviso momenti importanti della nostra attività politica”.

Grosseto: “La scomparsa di Ulderico Brogi mi rattrista profondamente. Con lui abbiamo condiviso momenti importanti della nostra attività politica. Ho potuto apprezzarlo la sua correttezza e lealtà. Una di quelle persone su cui sapevi sempre di poter contare”. Così il consigliere regionale Andrea Ulmi, capogruppo di “Merito e Lealtà” commenta la scomparsa dell’avvocato grossetano che è stato consigliere comunale a Roccastrada. “Con Ulderico - ricorda Ulmi- ci siamo conosciuti in occasione della sua campagna elettorale a sindaco di Roccastrada e, da quel momento, le nostre strade politiche hanno viaggiato sempre insieme, sia nel percorso partitico nella Lega, che nell’uscita per avviare il percorso nel civismo. In questo momento di dolore sono vicino alla moglie Mariana, al figlio Niccolò e alla madre Paola”.

I funerali di Ulderico Brogi saranno oggi alle 15,30 nella Chiesa di San Francesco. Successivamente la salma sarà cremata.