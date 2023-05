Politica Ulivieri: "La Biblioteca come centro e motore di crescita per Gavorrano" 1 maggio 2023

Redazione Gavorrano: «I Bagnetti di Gavorrano, una volta centro delle attività minerarie, possono diventare il fulcro della vita culturale e formativa della comunità gavorranese». Ne è convinta la candidata sindaco Stefania Ulivieri. «Il cuore - dice Ulivieri - sarà la nuova Biblioteca che oltre a conservare il patrimonio librario, a organizzare letture e prestiti, dovrà rappresentare per tutti un punto di riferimento e di ritrovo. La nostra idea è avere un luogo che concentri iniziative del Comune, delle Associazioni e dei cittadini, ma che favorisca anche la proliferazione e sostenga le proposte di tutto il territorio. Intorno e dalla Biblioteca può e deve nascere una vera e propria economia della cultura, svilupparsi imprese creative e trovare una piattaforma le ormai affermate smart cities per i nostri paesi. La cultura è una grande leva strategica per lo sviluppo. Nella Biblioteca nascerà una vera e propria cabina di regia per l'organizzazione degli eventi culturali e di spettacolo e per la comunicazione di tutte le iniziative promosse nelle varie frazioni. La qualità dell'offerta che Gavorrano già possiede ha bisogno di un sistema che valorizzi e usi le risorse presenti. Pensiamo a un Percorso Etrusco dal Museo della Cantina di Rocca di Frassinello e alla necropoli di San Germano in Cammino "Via delle Città Etrusche"; un Percorso Medievale, I nostri castelli, le chiese e le cinte murarie che ancora oggi segnano i paesi e le nostre colline da Gavorrano, Ravi, Giuncarico, Castel di Pietra sono tutte tappe attrattive, il "Cammino della Pia" già realizzato nella sentieristica ne è un esempio; il Museo Multimediale della Storia Sociale del Lavoro con il ricco archivio fotografico e documentale dell'ex archivio Montecatini»





