Ufficio postale chiuso per interventi strutturali programmati

Montefiascone: “L'Ufficio Postale sito in via Dante Alighieri 19 resterà chiuso al pubblico dal 17 al 21 gennaio per la predisposizione agli interventi strutturali programmati da POSTE ITALIANE SPA che inizieranno il 23 gennaio per la durata di circa 90 giorni. Durante tale periodo l'ufficio rimarrà aperto al pubblico con il consueto orario continuato, subendo però talvolta una parziale riduzione di offerta”. Ad annunciarlo è il Comune di Montefiascone.