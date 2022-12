Sport U.s. Grosseto, Andrea Sicari è il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra 31 dicembre 2022

31 dicembre 2022 189

189

Redazione Grosseto: L'U.S. Grosseto 1912 comunica che a seguito delle dimissioni del preparatore dei portieri della prima squadra Gilberto Vallesi, l’incarico viene affidato ad Andrea Sicari, già presente nell’ organigramma del settore giovanile biancorosso. La società conferma anche di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Nannetti, classe 2003, portiere, proveniente con la formula del prestito temporaneo dall’Imolese. Tommaso verrà presentato a tifosi e stampa non appena perfezionato il trasferimento, in occasione dell’apertura della finestra di calciomercato dei professionisti.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U.s. Grosseto, Andrea Sicari è il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra U.s. Grosseto, Andrea Sicari è il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra 2022-12-31T08:45:00+01:00 102 it Acquisite le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Nannetti, portiere PT1M /media/images/logo-Grosseto-calcio.jpg /media/images/thumbs/x600-logo-Grosseto-calcio.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 31 Dec 2022 08:45:00 GMT