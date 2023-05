Tutto pronto per il Grifone Meeting 2023

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "Occasione straordinaria per promuovere la realtà territoriale grossetana". 5000m stellare: si attacca la migliore prestazione mondiale dell'anno

Grosseto: La Città di Grosseto è ancora una volta pronta per ospitare un grande evento di atletica leggera: sabato 27 maggio, con inizio alle ore 15:30, è infatti in programma l'edizione 2023 del Grifone Meeting, evento che lo scorso anno ha primeggiato nei ranking continentali e che tra poco più di 7 giorni vedrà sfilare allo Stadio Carlo Zecchini molti tra i migliori atleti azzurri e protagonisti della scena internazionale.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco e grande appassionato di atletica, è intervenuto per dimostrare ancora una volta la vicinanza alla manifestazione: "Manca poco più di una settimana all’evento sportivo più atteso dell'anno. Non vediamo l’ora di accogliere, nella nostra città, gli incredibili fuoriclasse dell'atletica italiana e internazionale, i loro accompagnatori e tutti gli appassionati. Tra sport e socialità, saremo in grado di garantire divertimento e competizione. La manifestazione rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere, a 360 gradi, la realtà territoriale grossetana e testimonia come la nostra Amministrazione ritenga fondamentale promuovere lo sport all'interno della città. L'evento muove, infatti, l'economia sociale ed l'economia reale e Grosseto è, da sempre, terra ospitale e con grande vocazione sportiva. Un doveroso ringraziamento, in questo senso, va dunque anche a chi sul territorio comunale porta avanti quotidianamente l’attività sportiva: gli enti di promozione, così come le numerose associazioni che la nostra provincia ospita, sono interlocutori importanti e un patrimonio per il territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, così da conoscere meglio la realtà sportiva che ha reso Grosseto un punto di riferimento mondiale!".





Tornando all'aspetto agonistico, i 5000m donne, start alle ore 18:00, saranno la distanza che sulla carta offrirà maggiori scintille: al via la keniana Selah Jepleting Busienei, lo scorso anno capace di correre in 14'48" nella Diamond League di Birmingham, che verrà a Grosseto con l'obbiettivo di impostare una gara sui 14'30", crono che significherebbe miglior prestazione mondiale dell'anno (attuale 14'43"). L'atleta, in carriera argento ai mondiali di staffette e bronzo ai giochi del Commonwealth, si avvarrà di due qualificatissime lepri e se la vedrà principalmente con la connazionale Caroline Gitonga, 15'07" pochi giorni fa a Milano, e Lydia Jeruto Lagat, 22enne già capace di correre in 15'28" e medagliata ai Mondiali U18 sugli 800m.

Il livello di questa gara sarà altissimo con un cast che sarà completato dalle giovanissime Meseret Yeshaneh, bronzo sulle Siepi agli ultimi Mondiali Under 20, e da Pamela Kosgei, anche lei bronzo iridato ma nel cross. Sulla linea di partenza Quailyne Kiprop (15'42") e la tre volte campionessa polacca Beata Topka; una possibile sorpresa sarà Eloise Walker, 21enne britannica con un personale da 15'21", mentre l'Italia è attualmente rappresentata dalle azzurre del cross Federica e Giulia Zanne.





L'orario delle gare:

15:30 – 100m Special Olympics

15:40 – 100m F (Batterie)

15:50 – 200m F (Nazionale

16:00 – Cerimonia di Apertura

16:30 - 100hs F

16:45 - 100m M (Batterie)

16:50 - Lungo F

17:00 - Asta F

17:00 - 400m M

17:10 - 800m F

17:20 - 800m M

17:30 - 200m M

17:40 - 1500m F

17:50 - 1500m M

17:50 - Lungo M

18:00 - 5000m F

18:20 - 3000m M

18:35 - 100m F

18:40 - 100m M (Finale)