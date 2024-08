Tutto pronto per il 29 agosto con la semifinale di Dilettando a Magliano In Toscana

E’ tutto pronto per l’avvio della fase conclusiva della edizione 2024 della trasmissione estiva, in attesa della finalissima del 7 settembre al teatro Moderno di Grosseto



Magliano In Toscana: C’è grande tensione e apprensione per la semifinale 2024 di Dilettando con Avis, la popolare trasmissione Tv condotta da Carlo Sestini, che quest’anno per la prima volta viene organizzata a Magliano in Toscana su iniziativa della amministrazione comunale del sindaco Gabriele Fusini. A partire dalle ore 21 in piazza della Repubblica, diciassette esibizioni dei vincitori dei premi Simpatia e dei terzi posti provenienti dalle sette puntate della edizione 2024, saranno in gara per i tre posti disponibili per la finalissima del 7 settembre al Teatro Moderno di Grosseto.

“E’ per noi un grande onore ospitare la semifinale 2024 di Dilettando con Avis - è il commento del sindaco Gabriele Fusini -. Abbiamo investito molto nel palinsesto estivo al fine di promuovere il nostro comune e offrire un servizio ai tanti turisti che lo vivono. Dilettando ci offre tre opportunità; una serata di spettacolo, offrire spazi alla solidarietà e la notevole visibilità espressa attraverso il mezzo televisivo. Ci piacerebbe in futuro ospitare anche la finalissima, consapevoli comunque che questa prerogativa sia giustamente esercitata dal comune capoluogo per il valore intrinseco dell’evento stesso.” Queste le esibizioni che offriranno spettacolo sul palco di Magliano in Toscana: la performance di prosa dei Ragazzi del Muretto, il calilsthenics dei Beta Jungle, l’animal dance di Wild Andre, il rap di PNG, le esibizioni canore di Alice Busonero, Tore, Feidy, Bianca Boldrini e Caterina Guazzi, quelle di ballo di Diarra Thiam, delle Black Panter, delle Chipettes, di Jessica Natali, di Elia e Ginevra e della Squadra a Quadri. A questi si aggiungeranno il secondo e il terzo classificato del contest de Il Giunco. Come sempre a condurre i “dilettandi” semifinalisti Carlo Sestini, coadiuvato da Paco Perillo e dalle vallette Cristina Cherubini e Francesca Magdalena Giorgi. Ospite della semifinale l’attore e regista grossetano Giacomo Moscato. L’appuntamento per chi vuole vivere dal vivo la semifinale è il 29 agosto alle ore 21 in piazza della Repubblica a Magliano in Toscana.