Redazione Grosseto: Inizia il conto alla rovescia per "Grintosa-la strapedalata maremmana", l'iniziativa che invita le famiglie a trascorrere una giornata all'insegna dello sport. I partecipanti, armati di bicicletta, attraverseranno un percorso che partirà da Grosseto e arriverà a Batignano. Le iscrizioni apriranno nei prossimi giorni. foto di repertorio Seguici





